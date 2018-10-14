Евросоюз намерен утвердить механизм введения санкции за применение химоружия

С такой инициативой ранее выступили Великобритания и Франция после атак в Сирии и отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скриплая и его дочери в Солсбери, в котором Лондон обвиняет Россию.

предусматривает ограничения для «руководителей разведывательных структур и политиков стран, которые признаны ответственными за химатаку. Им будет запрещен въезд в ЕС, а их счета будут заморожены. Об этом пишет газета Telegraph. По словам главы британского МИДа Джереми Ханта, эти ограничения не должны быть связаны только с Россией и событиями в Солсбери. «Их цель — борьба с использованием химического оружия по всему миру». Инициативу Лондона и Парижа собираются утвердить на предстоящем завтра заседании Совета ЕС в Люксембурге. Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства. Как сообщается, на заседании также будет поднят вопрос о принятии механизма санкций за атаки в киберпространстве.

Напомним, что в Москве все обвинения в причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочери категорически отвергают.