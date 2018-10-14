Дональд Трамп выступил против идеи о запрете продажи оружия Саудовской Аравии

Ранее с такой инициативой выступили в Конгрессе после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

В случае разрыва сделок с Эр-Риядом США лишь накажут сами себя, заявил Дональд Трамп. Президент назвал эту идею глупой, поскольку, по его словам, место Америки на оружейном рынке немедленно займут Россия и Китай. Заявление главы государства приводит Reuters.

При этом в интервью телеканалу CBS риторика Трампа была другой – президент заявил, что Саудовская Аравия заслуживает наказания в том случае, если выяснится, что Хашогги был убит.

Судьба саудовского журналиста пока остается неизвестной. Известный критик политики Эр-Рияда 2 октября зашел в консульство своей страны в Стамбуле, чтобы получить документы для грядущей свадьбы. С тех пор его никто не видел. Предположительно, Хашогги был убит сотрудниками саудовских спецслужб, а от тела позднее избавились. Саудовская Аравия утверждает, что журналист покинул здание. По данным The Washington Post, Турция заявила США о наличии аудио— и видеозаписей, подтверждающий факт убийства Хашогги.

На этой неделе группа сенаторов направила Трампу письмо с требованием провести расследование исчезновения журналиста. В соответствии с «законом Магнитского» саудовским чиновникам и руководству страны могут грозить санкции, если их причастность к этому случаю подтвердится.