В Москве и Петербурге полиция накануне задержала около 15 участников бессрочной акции протеста

Отпустили пока не всех.

В отделении вчера сначала оказались пятеро участников молчаливого шествия, его провели в Москве в рамках бессрочного протеста. Группа молодых людей шла в сторону Красной площади. Когда протестующие начали хлопать в ладоши к ним подбежали полицейские. Они не представились. Участников шествия затащили в автозак, заламывая руки, рассказал порталу ОВД-инфо один из задержанных, кстати, несовершеннолетний. Пятерых человек отвезли в ОВД Китай-город, позже всех отпустили. За несовершеннолетним активистом приехал отец, уточняет сайт. Ближе к полуночи в столице у здания ФСБ задержали ещё двух человек, включая несовершеннолетнего участника бессрочного протеста. Они зажгли фаер и крикнули: «Свободу политзаключённым». В Петербурге в полиции около полуночи оказались шестеро, в том числе два сотрудника пресс-службы правозащитного движения «За права человека». Участники так называемой «бессрочки» сидели на скамейке, к ним подошли полицейские, сначала осмотрели личные вещи, затем задержали по подозрению в организации несогласованного мероприятия. За несколько часов до этого в полицию попал участник бессрочного протеста, стоявший в одиночном пикете на Дворцовой площади. Позже его отпустили.

Движение «Бессрочный протест» возникло после митинга против пенсионной реформы 9 сентября. Активисты в ряде российских городов призывают отменить закон и требуют отправить в отставку президента и правительство.