Политик Алексей Навальный сегодня утром вышел на свободу

Он провел в спецприемнике, в общей сложности, 50 суток. Сначала тридцать дней — за акцию «Забастовка избирателей», которая проходила в январе, затем – еще двадцать по делу об акции против повышения пенсионного возраста. Покидая сегодня спецприемник, политик не был уверен в том, что его снова не задержат. Об этом Алексей Навальный сказал встречающим его журналистам, передает телеканал «Дождь».

Алексей Навальный также поблагодарил всех, кто его поддерживал и участвовал в протестных акциях.