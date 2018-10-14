Политик Алексей Навальный сегодня утром вышел на свободу
Он провел в спецприемнике, в общей сложности, 50 суток. Сначала тридцать дней — за акцию «Забастовка избирателей», которая проходила в январе, затем – еще двадцать по делу об акции против повышения пенсионного возраста. Покидая сегодня спецприемник, политик не был уверен в том, что его снова не задержат. Об этом Алексей Навальный сказал встречающим его журналистам, передает телеканал «Дождь».
Алексей Навальный также поблагодарил всех, кто его поддерживал и участвовал в протестных акциях.
Комментарии15
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johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 10:02
Дальнейших Успехов в борьбе с нашей гнилой властью, Алексей!
pattrick 14 октября 2018 | 10:05
Алексей Навальный также поблагодарил всех, кто его поддерживал и участвовал в протестных акциях...
Видно было по грустному голосу и по бегающим глазкам Сисяна 20!8, что все его мысли о предстоящей дуэли с Виктором Золотовым. Ведь скоро бой Хабиба Золотова с Конором Навальным.
kottigr1 14 октября 2018 | 10:13
pattrick: Бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице в российской соцсети объявил конкурс.
"Предлагаю Владимиру Владимировичу варианты названий для его будущих мемуаров:
- "ПОПАЛ В ИСТОРИЮ И ТАМ ОБОСРАЛСЯ";
- "НА МНЕ КОНЧИЛАСЬ РОССИЯ";
- "БАТЫЙ И ГИТЛЕР ТАКОГО НЕ СУМЕЛИ";
- "ОТ ЛУБЯНКИ ДО ГААГИ - ПУТЬ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ"
- "МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ - Я И РОССИЯ. ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН".;
- "Я ПРОВОДИЛ РОССИЮ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ";
- "ЗАКАТ РОССИИ ВРУЧНУЮ - НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ ПРЕЗИДЕНТА";
- "МЫСЛИ НА РАЗВАЛИНАХ";
- "ВОСПОМИНАНИЯ О РАЗМЫШЛЕНИЯХ";
- "ПУТИН И РОССИЯ - МЫ УШЛИ ВМЕСТЕ".
- "Я ПЕРЕЖИЛ СВОЮ ГАЛЕРУ"
- "ТАК НЕ ДОСТАНЬСЯ-Ж НИКОМУ!"
- "ВСЁ РАДИ СПОРТА"
- "ЧЕМПИОН НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ"
- "КУДА ДЕЛАСЬ СТРАНА? - ИСТОРИЯ НЕПОНЯТОГО ГЕНИЯ"
- "ДОЛЬШЕ БРЕЖНЕВА!"
- "ПОСЛЕ МЕНЯ БЫЛ ПОТОП".
- "ПРИВЁЛ РОССИЮ К ФИНАЛУ"
kottigr1 14 октября 2018 | 10:15
kottigr1:
- "МОЯ ЖИЗНЬ НА ПРЕСТОЛЕ. (СОРТИРЫ, СТЕРХИ, АМФОРЫ, БАТИСКАФЫ, ХОККЕЙ, ЩУКИ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ)".
- "БЛАГОДАРЯ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ" (ЗАПИСКИ УСПЕШНОГО МЕНЕДЖЕРА)"
- "ВЕЛИКИЙ ЛИКВИДАТОР" (КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЛИКВИДАЦИИ СТРАНЫ)"
- "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ"
- "НЕ ТОКМО КОРЫСТИ РАДИ, НО И ВОЛЕЮ ПОСЛАВШИХ МЯ".
- "СТРАНА ДЛЯ ДРУЗЕЙ".
- "БОЛЬШЕ НИКТО НЕ СМОЖЕТ!"
- "20 ЛЕТ НЕБЫВАЛОГО ПАРТНЕРСТВА".
- "ВОСПОМИНАНИЯ СКРОМНОГО ГЕНИЯ О СТРАНЕ, КОТОРУЮ ВЫ ПОТЕРЯЛИ".
- "ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА. ВЫДОИТЬ И ОБАНКРОТИТЬ!"
- " МНЕ НЕ ХВАТИЛО ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ И ТРИЛЛИОНОВ";
- "ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕ ИСКАЛ. ПРИЧИНЫ НАШЛИСЬ САМИ".
- "БАЛАНСИРУЯ НА КРАСНОМ КОВРЕ".
- "МОЯ ЭПОХА - ПОСЛЕДНЯЯ ДЛЯ ЭТОЙ СТРАНЫ"
- "ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ И НЕДОСТОЙНЫЙ НАРОД".
- "ОПЯТЬ НЕ ТОТ НАРОД ДОСТАЛСЯ".
- "ВАМ - НЕБЛАГОДАРНЫЕ ПОКОЙНИКИ".
- "ЖИЗНЬ ПО ЗАВЕТАМ ЕЛЬЦИНА"
- "БЫЛ ВЕРЕН САМОМУ СЕБЕ".
- "В КОНЦЕ ПУТИ РОССИЮ Я ЗАМЕТИЛ
И В ГРОБ КЛАДЯ, - БЛАГОСЛОВИЛ!"
- "ЕЁ НАЗЫВАЛИ РОССИЯ. - ЗАПИСКИ ПРЕЗИДЕНТА, КОТОРЫЙ ВЫЖИЛ.
- "КТО Я ? ГДЕ Я? Я?"
Гиркин попросил присылать ему на страничку и другие варианты..
kadetkl 14 октября 2018 | 10:04
Так и законником может стать. Купола поди набил уже?
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 10:06
kadetkl: БРЕДИТЬ изволите????
eternity88 14 октября 2018 | 10:12
kadetkl: да, вот ведь пичалька - опять из клетки вышел, опять будет тебе, лоху драному, напоминать, как тебя путинские орлы вертят безостановочно на одном месте, попивая "вдову клико" в многомиллиардных хатах, благодаря тебе подобным лохам нахапанных. к зеркалу подойди и посмотрись - так выглядит классический лох, кидать которого многократно и с показным унижением не то что не западло, а просто священный долг любого записного жулика, а уж для таких корифеев кидалова как путин и ко. - это просто должностная обязанность государственного деятеля.
parasuk_ 14 октября 2018 | 10:19
kadetkl: И кочегаров на ягодицах :)
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 10:05
Власть и дальше будет совершать всякие Глупости ...
venezianez49 14 октября 2018 | 10:07
Что там так скромно ?...
.А где оркестр ?
Где миллионы ликующих школьников и сумасшедших ?
Когда дуэль ?
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 10:08
venezianez49: БРЕДИТЬ изволите????
sam2018 14 октября 2018 | 10:13
Интересно, почему это сообщение не сходит с первых полос РС/СЕ, ВВС, DW, Это Москвы, Дождя, но по ТВ об этом важном для всего мира событии ни слова !?
ed10075 14 октября 2018 | 10:17
Алексей не "провёл", а его незаконно удерживали под стражей сводя с ним счёты за разоблачения представителей воровской власти.
zztop1960 14 октября 2018 | 10:19
Многотысячный молебен за Украину и автокефальную церковь начался на Софийской площади в Киеве. Люди продолжают активно подходить на площадь со стороны Майдана Незалежности и Золотых ворот . Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покровы Пресвятой Богородицы. В 1999 году указом Президента Украины был установлен «День украинского казачества», отмечаемый ежегодно в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы
parasuk_ 14 октября 2018 | 10:23
zztop1960: Во исполнение пожелания президента Порошенко помолиться за армию и автокефалию, которой нет, органам местного самоуправления пришли разнорядки обеспечить "молитвенников" "в максимально возможном количестве". Об этом говорится в письме заместителя главы Киево-Святошинской районной госадминистрации Киевской области М. Г Лезника. "Во исполнение поручения Киевской ОГА относительно надлежащей организации молебна за Украину, который состоится 14 октября 2018 года в 9:30 на Софийской площади в Киеве, просим обеспечить прибытие делегаций для участия в мероприятии (в максимально возможном количестве) от каждого населенного пункта", - говорится в тексте распоряжения.
Прямо как жмудь литовская хозяину угодить хочет :)