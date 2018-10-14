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10:00, 14 октября 2018

Политик Алексей Навальный сегодня утром вышел на свободу

Он провел в спецприемнике, в общей сложности, 50 суток. Сначала тридцать дней — за акцию «Забастовка избирателей», которая проходила в январе, затем – еще двадцать по делу об акции против повышения пенсионного возраста. Покидая сегодня спецприемник, политик не был уверен в том, что его снова не задержат. Об этом Алексей Навальный сказал встречающим его журналистам, передает телеканал «Дождь».
Алексей Навальный также поблагодарил всех, кто его поддерживал и участвовал в протестных акциях.

Комментарии

15

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johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 10:02

Дальнейших Успехов в борьбе с нашей гнилой властью, Алексей!

pattrick 14 октября 2018 | 10:05

Алексей Навальный также поблагодарил всех, кто его поддерживал и участвовал в протестных акциях...

Видно было по грустному голосу и по бегающим глазкам Сисяна 20!8, что все его мысли о предстоящей дуэли с Виктором Золотовым. Ведь скоро бой Хабиба Золотова с Конором Навальным.

kottigr1 14 октября 2018 | 10:13

pattrick: Бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице в российской соцсети объявил конкурс.
"Предлагаю Владимиру Владимировичу варианты названий для его будущих мемуаров:

- "ПОПАЛ В ИСТОРИЮ И ТАМ ОБОСРАЛСЯ";

- "НА МНЕ КОНЧИЛАСЬ РОССИЯ";

- "БАТЫЙ И ГИТЛЕР ТАКОГО НЕ СУМЕЛИ";

- "ОТ ЛУБЯНКИ ДО ГААГИ - ПУТЬ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ"

- "МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ - Я И РОССИЯ. ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН".;

- "Я ПРОВОДИЛ РОССИЮ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ";

- "ЗАКАТ РОССИИ ВРУЧНУЮ - НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ ПРЕЗИДЕНТА";

- "МЫСЛИ НА РАЗВАЛИНАХ";

- "ВОСПОМИНАНИЯ О РАЗМЫШЛЕНИЯХ";

- "ПУТИН И РОССИЯ - МЫ УШЛИ ВМЕСТЕ".

- "Я ПЕРЕЖИЛ СВОЮ ГАЛЕРУ"

- "ТАК НЕ ДОСТАНЬСЯ-Ж НИКОМУ!"

- "ВСЁ РАДИ СПОРТА"

- "ЧЕМПИОН НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ"

- "КУДА ДЕЛАСЬ СТРАНА? - ИСТОРИЯ НЕПОНЯТОГО ГЕНИЯ"

- "ДОЛЬШЕ БРЕЖНЕВА!"

- "ПОСЛЕ МЕНЯ БЫЛ ПОТОП".

- "ПРИВЁЛ РОССИЮ К ФИНАЛУ"

kottigr1 14 октября 2018 | 10:15

kottigr1:
- "МОЯ ЖИЗНЬ НА ПРЕСТОЛЕ. (СОРТИРЫ, СТЕРХИ, АМФОРЫ, БАТИСКАФЫ, ХОККЕЙ, ЩУКИ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ)".

- "БЛАГОДАРЯ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ" (ЗАПИСКИ УСПЕШНОГО МЕНЕДЖЕРА)"

- "ВЕЛИКИЙ ЛИКВИДАТОР" (КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЛИКВИДАЦИИ СТРАНЫ)"

- "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ"

- "НЕ ТОКМО КОРЫСТИ РАДИ, НО И ВОЛЕЮ ПОСЛАВШИХ МЯ".

- "СТРАНА ДЛЯ ДРУЗЕЙ".

- "БОЛЬШЕ НИКТО НЕ СМОЖЕТ!"

- "20 ЛЕТ НЕБЫВАЛОГО ПАРТНЕРСТВА".

- "ВОСПОМИНАНИЯ СКРОМНОГО ГЕНИЯ О СТРАНЕ, КОТОРУЮ ВЫ ПОТЕРЯЛИ".

- "ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА. ВЫДОИТЬ И ОБАНКРОТИТЬ!"

- " МНЕ НЕ ХВАТИЛО ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ И ТРИЛЛИОНОВ";

- "ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕ ИСКАЛ. ПРИЧИНЫ НАШЛИСЬ САМИ".

- "БАЛАНСИРУЯ НА КРАСНОМ КОВРЕ".

- "МОЯ ЭПОХА - ПОСЛЕДНЯЯ ДЛЯ ЭТОЙ СТРАНЫ"

- "ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ И НЕДОСТОЙНЫЙ НАРОД".

- "ОПЯТЬ НЕ ТОТ НАРОД ДОСТАЛСЯ".

- "ВАМ - НЕБЛАГОДАРНЫЕ ПОКОЙНИКИ".

- "ЖИЗНЬ ПО ЗАВЕТАМ ЕЛЬЦИНА"

- "БЫЛ ВЕРЕН САМОМУ СЕБЕ".

- "В КОНЦЕ ПУТИ РОССИЮ Я ЗАМЕТИЛ
И В ГРОБ КЛАДЯ, - БЛАГОСЛОВИЛ!"

- "ЕЁ НАЗЫВАЛИ РОССИЯ. - ЗАПИСКИ ПРЕЗИДЕНТА, КОТОРЫЙ ВЫЖИЛ.

- "КТО Я ? ГДЕ Я? Я?"

Гиркин попросил присылать ему на страничку и другие варианты..

kadetkl 14 октября 2018 | 10:04

Так и законником может стать. Купола поди набил уже?

johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 10:06

kadetkl: БРЕДИТЬ изволите????

eternity88 14 октября 2018 | 10:12

kadetkl: да, вот ведь пичалька - опять из клетки вышел, опять будет тебе, лоху драному, напоминать, как тебя путинские орлы вертят безостановочно на одном месте, попивая "вдову клико" в многомиллиардных хатах, благодаря тебе подобным лохам нахапанных. к зеркалу подойди и посмотрись - так выглядит классический лох, кидать которого многократно и с показным унижением не то что не западло, а просто священный долг любого записного жулика, а уж для таких корифеев кидалова как путин и ко. - это просто должностная обязанность государственного деятеля.

parasuk_ 14 октября 2018 | 10:19

kadetkl: И кочегаров на ягодицах :)

johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 10:05

Власть и дальше будет совершать всякие Глупости ...

venezianez49 14 октября 2018 | 10:07

Что там так скромно ?...
.А где оркестр ?
Где миллионы ликующих школьников и сумасшедших ?
Когда дуэль ?

johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 10:08

venezianez49: БРЕДИТЬ изволите????

sam2018 14 октября 2018 | 10:13

Интересно, почему это сообщение не сходит с первых полос РС/СЕ, ВВС, DW, Это Москвы, Дождя, но по ТВ об этом важном для всего мира событии ни слова !?



ed10075 14 октября 2018 | 10:17

Алексей не "провёл", а его незаконно удерживали под стражей сводя с ним счёты за разоблачения представителей воровской власти.

zztop1960 14 октября 2018 | 10:19

Многотысячный молебен за Украину и автокефальную церковь начался на Софийской площади в Киеве. Люди продолжают активно подходить на площадь со стороны Майдана Незалежности и Золотых ворот . Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покровы Пресвятой Богородицы. В 1999 году указом Президента Украины был установлен «День украинского казачества», отмечаемый ежегодно в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы

parasuk_ 14 октября 2018 | 10:23

zztop1960: Во исполнение пожелания президента Порошенко помолиться за армию и автокефалию, которой нет, органам местного самоуправления пришли разнорядки обеспечить "молитвенников" "в максимально возможном количестве". Об этом говорится в письме заместителя главы Киево-Святошинской районной госадминистрации Киевской области М. Г Лезника. "Во исполнение поручения Киевской ОГА относительно надлежащей организации молебна за Украину, который состоится 14 октября 2018 года в 9:30 на Софийской площади в Киеве, просим обеспечить прибытие делегаций для участия в мероприятии (в максимально возможном количестве) от каждого населенного пункта", - говорится в тексте распоряжения.
Прямо как жмудь литовская хозяину угодить хочет :)

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