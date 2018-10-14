Боец смешанного стиля Сергей Харитонов попал в аварию в США
сам спортсмен рассказал в интервью агентству ТАСС, что это произошло, когда он ехал на бой с участием Федора Емельяненко. Харитонов в говорит, что он отделался ушибами и ссадинами. Как отмечает телеканал Дождь, перед аварией боец вел прямую трансляцию в Инстаграме и отвечал на вопросы подписчиков. Он уже прощался с поклонниками, когда произошло ДТП. В комментариях Харитонов уточнил, что сидел рядом с водителем, когда в автомобиль, как он выразился, «въехали пьяные отморозки».
Комментарии2
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profi1962 14 октября 2018 | 10:07
Он их поцеловал? Правой?
vilingrad 14 октября 2018 | 10:18
Тупой...