Боец смешанного стиля Сергей Харитонов попал в аварию в США

сам спортсмен рассказал в интервью агентству ТАСС, что это произошло, когда он ехал на бой с участием Федора Емельяненко. Харитонов в говорит, что он отделался ушибами и ссадинами. Как отмечает телеканал Дождь, перед аварией боец вел прямую трансляцию в Инстаграме и отвечал на вопросы подписчиков. Он уже прощался с поклонниками, когда произошло ДТП. В комментариях Харитонов уточнил, что сидел рядом с водителем, когда в автомобиль, как он выразился, «въехали пьяные отморозки».