В церкви Святого Мартина в британском Солсбери прошел концерт под названием «Из России с любовью»

Организаторы говорят, что это культурное мероприятие планировалось давно, и название не имеет никакого отношения к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На концерте звучали произведения Рахманинова, Шостаковича и Чайковского.