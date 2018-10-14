В церкви Святого Мартина в британском Солсбери прошел концерт под названием «Из России с любовью»
Организаторы говорят, что это культурное мероприятие планировалось давно, и название не имеет никакого отношения к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На концерте звучали произведения Рахманинова, Шостаковича и Чайковского.
Комментарии6
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ansata 14 октября 2018 | 10:02
Очень интересное совпадение. Нарочно не придумаешь.
testmeter 14 октября 2018 | 10:02
Умом Россию не понять
Дебилы бл@ть
otets_zvezdonyi 14 октября 2018 | 10:03
неплохой троллинг... поди лично лавров с бортниковым придумали
inkphone 14 октября 2018 | 10:11
"мероприятие планировалось давно"
Никто и не сомневается, что оба мероприятия планировались давно в одной конторе. Всё по плану. Изуверскому и некачественному. Как всегда.
kosmicheskiy_svin 14 октября 2018 | 10:16
На входе всем раздавали духи
testmeter 14 октября 2018 | 10:20
«Из России с любовью»
А чё, такова она российская любовь...