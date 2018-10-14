Алексей Навальный сегодня вышел на свободу из спецприёмника, где отбывал административный арест. Политик сказал, что пока он находился под стражей, «режим окончательно деградировал – от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли», сообщает телеканал «Дождь». В сентябре Навальный был арестован на 20 суток за акцию против повышения пенсионного возраста. Тогда его задержали сразу после отбывания предыдущего ареста на 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», организованную в январе.