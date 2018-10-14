Алексей Навальный сегодня вышел на свободу из спецприёмника, где отбывал административный арест
Алексей Навальный сегодня вышел на свободу из спецприёмника, где отбывал административный арест. Политик сказал, что пока он находился под стражей, «режим окончательно деградировал – от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли», сообщает телеканал «Дождь». В сентябре Навальный был арестован на 20 суток за акцию против повышения пенсионного возраста. Тогда его задержали сразу после отбывания предыдущего ареста на 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», организованную в январе.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 10:01
Дальнейших Успехов в борьбе с нашей гнилой властью, Алексей!
parasuk_ 14 октября 2018 | 10:04
Радость-то какая :) Теперь навальный может ответить на вызов золотова или продолжить прятаться под юбкой у жены. Хомки, как думаете, что выберет ваш вождь навальный ;)
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 10:06
parasuk_: БРЕДИТЬ изволите????
parasuk_ 14 октября 2018 | 10:08
johnbmw: Я помню эту вашу дежурную фразу. Когда надо грудью встать на защиту поруганной репутации навального, а нужных слов уже не находится :)
sam2018 14 октября 2018 | 10:08
Интересно, почему это событие не сходит с первых полос РС/СЕ, ВВС, DW, Это Москвы, Дождя, но по ТВ об этом важном для всего мира событии ни слова !?