Главы МИД стран Евросоюза собираются на заседании в Люксембурге утвердить санкции против России
Как ожидается, это произойдет завтра. Ограничения связаны с обвинениями в отношении России в использовании химического оружия, сообщает агентство Интерфакс. Инициаторами стали власти Великобритании и Франции.
Комментарии2
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apels 14 октября 2018 | 10:05
Искандеры все смеются? Так, смеясь, и помрут с голоду. Пора трезветь!!!
vinnedi 14 октября 2018 | 10:05
Немножко не точно -не против России- а против жуликов и воров, захвативших вот уже 19 год власть в ней!!!