Чемпионат мира по волейболу среди женских команд вступает в решающую стадию

Но уже – без российской сборной.

Сборная России в шестерку лучших команд на планете пробиться не смогла. И результат этот был, в общем-то, предсказуем. Достаточно взглянуть на достижения российских волейболисток на последних крупных турнирах. В недавней Лиге наций наша команда оказалась 8-й. На предшествующем ему Гран-При -9-й. На прошлогоднем ЧЕ — 6-й. Так что ждать от россиянок попадания в призы на нынешнем мундиале было бы излишне самоуверенно. К тому же, сильно подкосила команду травма самого результативного игрока — диагональной Натальи Гончаровой. Но и в ее отсутствие наши сильно потрепали нервы фаворитам турнира – командам Италии и Китая.

Сегодня пройдут первые матчи Финала Шести. Хозяева турнира волейболистки Японии сыграют с командой Сербии. В другом матче встретятся сборные Китая и США.