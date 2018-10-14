Сегодня в германской федеральной земле Бавария пройдут парламентские выборы, на основании которых определится премьер-министр и соотношение партий в главном законодательном органе этого региона. Подробнее – корреспондент «Эха» в Германии Анна Розэ.

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Выборы в Баварии могут стать решающими для правительственной коалиции ФРГ и дальнейшей судьбы Ангелы Меркель на посту канцлера. Избирательный рейтинг показывает, что партнер по ее партийному блоку, баварский Христианско-социальный союз, находится на отметке 34 процентов. Это означает, что выборы могут оказаться фатальными для председателя партии и министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера. Если ХСС потеряет абсолютное большинство на выборах, он станет первой жертвой, которую партия положит на алтарь, обвинив его в поражении.

За все послевоенное время ХСС лишь четыре года не выставлял собственного премьер-министра Баварии и лишь 17 лет не имел абсолютного большинства в парламенте этой федеральной земли. Нынешняя потеря доверия избирателей объясняется странными зигзагами Зеехофера в большой коалиции, которые касаются миграционной политики. Скандал с назначением президента Органа защиты конституции ФРГ на пост консультанта в МВД, а также оппозиционная тактика Зеехофера по отношению к Меркель и руководимому ей ХДС стали причиной недовольства политикой ХСС в Германии.

Предложения Зеехофера по ужесточению обращения с мигрантами не возымели успеха. Не помогли они и «Альтернативе для Германии», которая в Баварии, по предварительным опросам, собирает лишь 10 процентов голосов. По всей вероятности, после выборов Баварию ожидает коалиционное правительство ХСС и «зеленых». Эксперты считают, что они станут показательными для конца эры двух «народных партий» в Германии.

Лишь в случае абсолютной победы партии Зеехофера на выборах в Баварии ее председатель останется на посту министра внутренних дел ФРГ. Однако и этот результат будет означать дальнейшие трудности для Ангелы Меркель в роли канцлера.