В Новороссийск сегодня будут доставлены моряки с затонувшего теплохода

Теплоход с грузом металлолома затонул накануне утром в Черном море примерно в ста километрах от берега Крыма. Теперь судно, которое шло из Керченского пролива в Турцию, лежит на глубине около двух километров. Моряков успели спасти. Когда теплоход получил опасный крен, члены экипажа эвакуировались на надувной плот. Затем двух граждан Турции и шестерых граждан Азербайджана забрал греческий танкер. Спасатели из Севастополя сказали ТАСС, что, возможно, теплоход затонул из-за смещения груза, что привело к потери остойчивости в шторм. Ожидается, что причины кораблекрушения будут расследовать следственные органы, но какой именно страны – не уточняется. ЧП произошло за пределами территориальных вод России, судно шло под флагом Панамы.

Сообщается, что угрозы для окружающей среды в районе происшествия нет.