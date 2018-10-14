Алексей Навальный вышел на свободу
Он покинул спецприемник рано утром после 50 суток ареста.
«Всем привет. Я скучал по вам», — написал политик в твиттере, приложив фотографию, на которой он выходит из ворот. «За те 50 дней, что я здесь сидел, мы увидели ещё много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал: от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли», — сказал Навальный, встречавшим его у спецпиемника.
В конце августа оппозиционер получил 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла еще в январе. Когда 24 сентября он вышел на свободу, его тут же снова задержали еще на 20 суток. На этот раз за организацию несанкционированного митинга 9 сентября в Москве.
Комментарии21
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opiatnovyi63 14 октября 2018 | 09:08
Всё равно Навальный победит воровскую власть! ВОЖДЬ будет низложен!
epynda 14 октября 2018 | 09:21
opiatnovyi63: opiatnovyi63: Навальный - Путин №2. только более жестокий.......
vasilevich58 14 октября 2018 | 09:24
epynda - обычная пригожинская портянка, только более глупый!
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 09:33
Дальнейших Успехов в борьбе с нашей гнилой властью, Алексей!
pattrick 14 октября 2018 | 09:51
Алексей Навальный вышел на свободу...
Виктор Золотов ждёт мужского ответа.
vasilevich58 14 октября 2018 | 10:02
pattrick: "Виктор Золотов ждёт мужского ответа."
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Из Золотова такой же мужик, как из слона балерина!
vasilevich58 14 октября 2018 | 09:22
Респект и уважение Навальному!
Держитесь, Алексей!
epynda 14 октября 2018 | 09:24
vasilevich58: Почему бы тебе не попробовать, хотя бы разок, отсидеть 15 суток..... После этого и пиши.... Умник...
kazlevich1949 14 октября 2018 | 09:10
Тепло ли нынче в Париже? Клоун...
maya11 14 октября 2018 | 09:21
kazlevich1949: Уродина из психушки.
rico777 14 октября 2018 | 09:12
Как там в мультике про Винипуха.... «входит и выходит... опять входит и выходит... замечательно входит!)»
epynda 14 октября 2018 | 09:19
Ещё сядет, ещё выйдет.... ещё и ещё, потом устанет и ...уедет......
Ведь именно этого добивается власть....
Уедет обязательно.....
needroid 14 октября 2018 | 09:25
Национальный праздник!
payalnick 14 октября 2018 | 09:28
"Я скучаю по вам"
Неужели за эти "дни тягостных раздумий" Алексей так и не понял, что никому не нужен? За эти 1.5 года отсидки за него так никто и не заступился.
North stream 2 -наше все!
andy66 14 октября 2018 | 09:32
человек, вход и выход которого из тюрьмы есть событие национального масштаба - уже не просто "никто". Чтобы портянки про него не булькали...
vel225 14 октября 2018 | 09:34
Хорошее начало дня.
sam2018 14 октября 2018 | 09:38
Алексею надо сделать все, чтобы не допустить принятия пенсионной реформы и принять обязательство, что при его президентсве сделать все, чтобы с России сняли все санкции !
piterjanis 14 октября 2018 | 09:51
sam2018: я против его президентства, да и Крым вернулся домой.
piterjanis 14 октября 2018 | 09:56
piterjanis: * Крым=санкции.
ed10075 14 октября 2018 | 09:38
Поздравления Алексею, и пожелания скорее восстановиться, отдохнуть и вернуться в боевую форму.
nikmag 14 октября 2018 | 09:59
Поздравляю Алексей!!! Нам нужна ваша партия РОССИЯ БУДУЩЕГО, давайте как то вместе решать проблему, которую нам создает мафия-власть!!! Всех негодяев блокирующих законную регистрацию партии нужно выставить в интернете и этими негодяями мы должны заняться, что бы у них под ногами земля закачалась!!! Не забудем т не простим!!! РОССИЯ БУДЕТ СВОБОДНОЙ!!!