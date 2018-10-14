Алексей Навальный вышел на свободу...

Он покинул спецприемник рано утром после 50 суток ареста.

«Всем привет. Я скучал по вам», — написал политик в твиттере, приложив фотографию, на которой он выходит из ворот. «За те 50 дней, что я здесь сидел, мы увидели ещё много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал: от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли», — сказал Навальный, встречавшим его у спецпиемника.

В конце августа оппозиционер получил 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла еще в январе. Когда 24 сентября он вышел на свободу, его тут же снова задержали еще на 20 суток. На этот раз за организацию несанкционированного митинга 9 сентября в Москве.