75-годовщину восстания узников концлагеря «Собибор» отмечают сегодня по всему миру

Памятные мероприятия запланированы и в Москве.

В полдень на Поклонной горе начнется траурный митинг, в котором, как ожидается, примут участие около 1,5 тысяч человек, среди которых реконструкторы, кадеты военных училищ и волонтеры. Акция завершится возложением цветов к памятнику «Трагедия народов». Накануне в Москве, в Государственном центральном музее современной истории России, открылась выставка под названием «Немецкая оккупация. Взгляд переживших», также приуроченная к годовщине восстания в Собиборе. На ней представлены картины, отражающие ужасы войны и холокоста, а также архивные документы, фотографии и личные вещи возглавлявшего бунт советского офицера Александра Печерского. Сегодня памятные мероприятия также пройдут в нескольких десятках стран мира, в том числе в Польше, где нацисты и построили «Собибор». Все они завершатся запуском в небо черных шаров в память о евреях, погибших в этом лагере.

Концлагерь «Собибор» просуществовал на юго-востоке Польши полтора года, за это время в нем было уничтожено 250 тысяч евреев. «Собибор» был закрыт в октябре 1943 года, сразу после бунта, который стал единственным успешным восстанием в лагерях смерти за годы войны