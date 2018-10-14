75-годовщину восстания узников концлагеря «Собибор» отмечают сегодня по всему миру
Памятные мероприятия запланированы и в Москве.
В полдень на Поклонной горе начнется траурный митинг, в котором, как ожидается, примут участие около 1,5 тысяч человек, среди которых реконструкторы, кадеты военных училищ и волонтеры. Акция завершится возложением цветов к памятнику «Трагедия народов». Накануне в Москве, в Государственном центральном музее современной истории России, открылась выставка под названием «Немецкая оккупация. Взгляд переживших», также приуроченная к годовщине восстания в Собиборе. На ней представлены картины, отражающие ужасы войны и холокоста, а также архивные документы, фотографии и личные вещи возглавлявшего бунт советского офицера Александра Печерского. Сегодня памятные мероприятия также пройдут в нескольких десятках стран мира, в том числе в Польше, где нацисты и построили «Собибор». Все они завершатся запуском в небо черных шаров в память о евреях, погибших в этом лагере.
Концлагерь «Собибор» просуществовал на юго-востоке Польши полтора года, за это время в нем было уничтожено 250 тысяч евреев. «Собибор» был закрыт в октябре 1943 года, сразу после бунта, который стал единственным успешным восстанием в лагерях смерти за годы войны
Комментарии15
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ur_sus 14 октября 2018 | 09:10
Лицемерная российская власть, правопреемница ещё более лицемерной советской власти будет пиариться на подвиге Печерского. Классика....
kadetkl 14 октября 2018 | 09:17
Зачем пиариться? Можно просто добрым словом помянуть.А кто-то плюнет в раздражении и очередной памятник ветеранам снесёт. Таких теперь не мало. Вот и Вы как то раздражённо о подвиге Печерского...
arye_11 14 октября 2018 | 09:32
kadetkl:
Да что вы говорите то...
И давно в России подвиг Печерского стал подвигом?
А когда его называли "сионистом" и "жидовской мордой", когда спрашивали - чем он занимался на Ташкентском фронте и за сколько орден свой купил, когда его увольняли с работы, оставив без копейки на жизнь, то его подвиг почему не считался подвигом?
В России все, как и всегда - если живой, то ты дерьмо, а как помрешь. то через пол-века мы на твои геройства внимание обратим
kadetkl 14 октября 2018 | 09:46
arye_11: Да Вы вообще странный. Топите за бандеровцевя.забыв про Бабий Яр. Ветераны с наградами в Киеве не могут пройти. Я так своего деда часто поминаю хорошим словом, тяжело раненого при переправе через Днепр.
kottigr1 14 октября 2018 | 10:21
kadetkl: А что Вы имеете против узников фашистских концлагерей, того же Бандеры и против жертв нацистов, тех же бандеровцев которых гитлеровцы расстреляли в Бабьем Яру ?
lenin3 14 октября 2018 | 09:50
arye_11: да в России большинство населения узнало(ну как узнало-где-то слышало)о Собиборе только сейчас,когда фильма вышла,о чем трубили из зомбоящика.
igoriasha 14 октября 2018 | 10:02
arye_11:
Более того, ни о каком Холокосте никакие сталинские Эренбурги и слова не говорили до января 45, да и после-то.. хмм.. Можно открыть любую газету, даже военных лет - о евреях и их уничтожении по нац. признаку - ни слова!
Мало того, до перестройки эта тема была табу практически везде.
Конечно, специалисты-историки - имели доступ кое к чему, но уж точно не совейский народ в массе своей.
А теперь путенские тролли доорались чуть ли не до того, что, де "жидов" спасали они в первую очередь, а уж потом свои шкуры..
От такие "интернационалисты"..! Прелесть какая..
Эй, твари - почему ж вы сиё даже не попытались опровергнуть, что пишу вам многие годы, да разве ж только я один???
С момента принятия "расовых законов" в Рейхе еще в 35 году по 45-й - ни одна совейская гнида даже не вякнула в сми по этому поводу.!
Так что заткнитесь и не вякайте.
А подмандатная Великобритании терртитория, на которой сейчас успешно существует г-во Израиль - была бы передана евреям и без ваших зеленых соплей и "чудесного" грузина, к бабке не ходи..
kadetkl 14 октября 2018 | 09:12
На Украине вряд ли отмечают. У них Бандера теперь герой и полицаи.
kottigr1 14 октября 2018 | 10:23
kadetkl: А почему антифашист и личный враг Гитлера Бандера не должен быть героем !? Вы гитлеровец ?
henry52 14 октября 2018 | 09:22
Кстати, этим более-менее удачным восстанием руководил еврей...
xentrax 14 октября 2018 | 09:34
henry52: А были варианты?
dwon 14 октября 2018 | 09:22
Похоже, евреи решили сделать себе очередной фетиш. Хотя ничего героического там не было Просто один сумасшедший других таких же отправил на очевидный забой. Единицы спаслись, сотни расстреляли. Затем оставшихся еще постреляли и сравняли все это с землей.
polsan 14 октября 2018 | 10:13
dwon: В этом твоём убогом "красноречии" - вся твоя портяночная бздливая сущность! Такие как ты это заклятые враги России! Такие как ты никогда не будут бороться за свою свободу! Лучше погибнуть стоя - чем умирать на коленях! Героический поступок лейтенанта советской армии Александра Печерского в этом и состоит! Тебе этого не понять бздливая портянка! В этом лагере было уничтожено 250000 евреев.
plantagenista 14 октября 2018 | 10:14
dwon: Ты в полицаи пошёл бы или в охранники лагеря?
rus 14 октября 2018 | 09:24
В Прибалтике легионеры ваффенСС пройдут стройными рядами, вспомнят о недоданном?