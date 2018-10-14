Z Архив новостей новости
5 15 6 1076
09:01, 14 октября 2018

75-годовщину восстания узников концлагеря «Собибор» отмечают сегодня по всему миру

Памятные мероприятия запланированы и в Москве.
В полдень на Поклонной горе начнется траурный митинг, в котором, как ожидается, примут участие около 1,5 тысяч человек, среди которых реконструкторы, кадеты военных училищ и волонтеры. Акция завершится возложением цветов к памятнику «Трагедия народов». Накануне в Москве, в Государственном центральном музее современной истории России, открылась выставка под названием «Немецкая оккупация. Взгляд переживших», также приуроченная к годовщине восстания в Собиборе. На ней представлены картины, отражающие ужасы войны и холокоста, а также архивные документы, фотографии и личные вещи возглавлявшего бунт советского офицера Александра Печерского. Сегодня памятные мероприятия также пройдут в нескольких десятках стран мира, в том числе в Польше, где нацисты и построили «Собибор». Все они завершатся запуском в небо черных шаров в память о евреях, погибших в этом лагере.
Концлагерь «Собибор» просуществовал на юго-востоке Польши полтора года, за это время в нем было уничтожено 250 тысяч евреев. «Собибор» был закрыт в октябре 1943 года, сразу после бунта, который стал единственным успешным восстанием в лагерях смерти за годы войны

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
(комментарий скрыт)

ur_sus 14 октября 2018 | 09:10

Лицемерная российская власть, правопреемница ещё более лицемерной советской власти будет пиариться на подвиге Печерского. Классика....

kadetkl 14 октября 2018 | 09:17

Зачем пиариться? Можно просто добрым словом помянуть.А кто-то плюнет в раздражении и очередной памятник ветеранам снесёт. Таких теперь не мало. Вот и Вы как то раздражённо о подвиге Печерского...

arye_11 14 октября 2018 | 09:32

kadetkl:
Да что вы говорите то...
И давно в России подвиг Печерского стал подвигом?
А когда его называли "сионистом" и "жидовской мордой", когда спрашивали - чем он занимался на Ташкентском фронте и за сколько орден свой купил, когда его увольняли с работы, оставив без копейки на жизнь, то его подвиг почему не считался подвигом?
В России все, как и всегда - если живой, то ты дерьмо, а как помрешь. то через пол-века мы на твои геройства внимание обратим

kadetkl 14 октября 2018 | 09:46

arye_11: Да Вы вообще странный. Топите за бандеровцевя.забыв про Бабий Яр. Ветераны с наградами в Киеве не могут пройти. Я так своего деда часто поминаю хорошим словом, тяжело раненого при переправе через Днепр.

kottigr1 14 октября 2018 | 10:21

kadetkl: А что Вы имеете против узников фашистских концлагерей, того же Бандеры и против жертв нацистов, тех же бандеровцев которых гитлеровцы расстреляли в Бабьем Яру ?

lenin3 14 октября 2018 | 09:50

arye_11: да в России большинство населения узнало(ну как узнало-где-то слышало)о Собиборе только сейчас,когда фильма вышла,о чем трубили из зомбоящика.

igoriasha 14 октября 2018 | 10:02

arye_11:
Более того, ни о каком Холокосте никакие сталинские Эренбурги и слова не говорили до января 45, да и после-то.. хмм.. Можно открыть любую газету, даже военных лет - о евреях и их уничтожении по нац. признаку - ни слова!
Мало того, до перестройки эта тема была табу практически везде.
Конечно, специалисты-историки - имели доступ кое к чему, но уж точно не совейский народ в массе своей.
А теперь путенские тролли доорались чуть ли не до того, что, де "жидов" спасали они в первую очередь, а уж потом свои шкуры..
От такие "интернационалисты"..! Прелесть какая..
Эй, твари - почему ж вы сиё даже не попытались опровергнуть, что пишу вам многие годы, да разве ж только я один???
С момента принятия "расовых законов" в Рейхе еще в 35 году по 45-й - ни одна совейская гнида даже не вякнула в сми по этому поводу.!
Так что заткнитесь и не вякайте.
А подмандатная Великобритании терртитория, на которой сейчас успешно существует г-во Израиль - была бы передана евреям и без ваших зеленых соплей и "чудесного" грузина, к бабке не ходи..

kadetkl 14 октября 2018 | 09:12

На Украине вряд ли отмечают. У них Бандера теперь герой и полицаи.

kottigr1 14 октября 2018 | 10:23

kadetkl: А почему антифашист и личный враг Гитлера Бандера не должен быть героем !? Вы гитлеровец ?

henry52 14 октября 2018 | 09:22

Кстати, этим более-менее удачным восстанием руководил еврей...

xentrax 14 октября 2018 | 09:34

henry52: А были варианты?

dwon 14 октября 2018 | 09:22

Похоже, евреи решили сделать себе очередной фетиш. Хотя ничего героического там не было Просто один сумасшедший других таких же отправил на очевидный забой. Единицы спаслись, сотни расстреляли. Затем оставшихся еще постреляли и сравняли все это с землей.

(комментарий скрыт)

polsan 14 октября 2018 | 10:13

dwon: В этом твоём убогом "красноречии" - вся твоя портяночная бздливая сущность! Такие как ты это заклятые враги России! Такие как ты никогда не будут бороться за свою свободу! Лучше погибнуть стоя - чем умирать на коленях! Героический поступок лейтенанта советской армии Александра Печерского в этом и состоит! Тебе этого не понять бздливая портянка! В этом лагере было уничтожено 250000 евреев.

plantagenista 14 октября 2018 | 10:14

dwon: Ты в полицаи пошёл бы или в охранники лагеря?

rus 14 октября 2018 | 09:24

В Прибалтике легионеры ваффенСС пройдут стройными рядами, вспомнят о недоданном?

Самое обсуждаемое

Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Дагестанское хладнокровие победило ирландскую страсть История с массовой дракой уже после боя Нурмагомедова и его команду не красит, но они долго терпели шоу Конора, так что теперь отплатили ему сполна…

5 170 6 65558 07.10
Kспорт, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 105 6 12615 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 118 6 9672 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 358 6 49229 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 87 6 8275 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 140 6 13738 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 98 6 10172 10.10
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…

5 112 6 12086 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 228 6 25044 10.10
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 25842 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8866 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 230 6 30419 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…

5 120 6 16830 10.10
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Дело в том, что страна в говне (Российская Федерация) и опускается все глубже и глубже…

5 72 6 16872 07.10
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11952 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..

5 187 6 27292 12.10
Kобщество, футбол, скандалы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что для его страны стратегически важно развивать отношения с Россией Там находится много украинских интересов, сказал он…

5 20 6 4461
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 66 6 155048 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 228 6 25044 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 287 6 364085 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как живут главы госкорпораций Как живут главы госкорпораций У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...

5 275 6 185674 11.10
8читать ;смотреть
Kнедвижимость, общество, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7336020
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3701491

Сегодня в эфире