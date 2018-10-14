Алексей Навальный вышел на свободу. Он покинул спецприемник рано утром после 50 суток ареста
Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов в своем Twitter. К сообщению он добавил фотографию, на которой политик выходит с чемоданом из ворот.
По данным Медиазоны, Навальный чувствует себя хорошо. Он обрадовался, что его не задержали сразу на выходе, и поехал домой.
Комментарии20
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johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 08:45
Дальнейших Успехов в борьбе с нашей гнилой властью, Алексей!
good_sky 14 октября 2018 | 09:10
johnbmw:
Увы и ах! Гниль это в ваших головах!
nikmag 14 октября 2018 | 10:03
good_sky: Приз вам, пряник от пахана и его мафии-власти!!!
rus 14 октября 2018 | 09:18
johnbmw: ...Успехов в борьбе с нашей гнилой властью...
Капитализм гниет давно, но какой гламурный запах, каждому лузеру хоТца приобщиться.
freedom55 14 октября 2018 | 09:55
rus: Коммунизм цветёт и пахнет в Северной Корее. Жил бы там и наслаждался.
rus 14 октября 2018 | 10:10
freedom55: ...Коммунизм цветёт и пахнет в Северной Корее. Жил бы там и наслаждался
А почему бы Вам не приобщиться к первозданному - не испорченному социализмом, капитализму Гондураса, которому ВЕКА!
И для справки всяким обалдуем: в настоящий момент - прямо сейчас, в капитализме элементарно голодает более МИЛЛИАРДА человек!!! ЕЖЕДНЕВНО мрут от голода ДЕСЯТКИ тысяч, а в С.Кореи от голода никто не умирает, страна производит продукцию из перечня космических отраслей!
tanber 14 октября 2018 | 08:51
Ну теперь Путин опять будет плохо спать!
good_sky 14 октября 2018 | 09:13
tanber:
Путин переживает за то что народ России ещё не очень хорошо живёт
Ну а Навального вашего он пережуёт.
freedom55 14 октября 2018 | 09:57
good_sky: Ну ты сказал. Явный дегенерат.
rus 14 октября 2018 | 09:15
tanber: johnbmw: tanber: ...Ну теперь...
Король лузеров на свободе, пора за дело - делить награбленное проклятыми буржуинами!
freedom55 14 октября 2018 | 10:00
rus: Ты хотел сказать пора делить награбленное пукиным и его шайкой.!!!
rus 14 октября 2018 | 10:13
freedom55: ...Ты хотел сказать пора делить награбленное пукиным и его шайкой.!!!
Не только и ЕБН-а и его шайкой,как там:
Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.
sbk 14 октября 2018 | 09:04
Золотов, вперде!
otets_zvezdonyi 14 октября 2018 | 09:06
sbk: золотов поехал за памперсами)))
good_sky 14 октября 2018 | 09:07
Прекратите Навального сажать на сутки
Ему нужен реальный срок, лет пять, для политической раскрутки.
freedom55 14 октября 2018 | 10:02
good_sky: Портянок в дур. дом
nikmag 14 октября 2018 | 10:05
good_sky: Ну вы очень отрабатываете бабло, мы и вас запомним!!!
rico777 14 октября 2018 | 09:09
Ну, коррупционеры, дрожите! Леха вышел на охоту!)
good_sky 14 октября 2018 | 09:20
rico777:
Твой Лёха лох
В 2012 году Кремль взять не смог!
nikmag 14 октября 2018 | 10:01
Поздравляю вас Алексей с выходом из застенок мафии-власти!!! Не забудем и не простим!!! РОССИЯ БУДЕТ СВОБОДНОЙ!!! Наша партия - РОССИЯ БУДУЩЕГО!!!