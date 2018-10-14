Алексей Навальный вышел на свободу. Он покинул спецприемник рано утром после 50 суток ареста

Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов в своем Twitter. К сообщению он добавил фотографию, на которой политик выходит с чемоданом из ворот.

По данным Медиазоны, Навальный чувствует себя хорошо. Он обрадовался, что его не задержали сразу на выходе, и поехал домой.