В самолет с принцем Гарри и Меган Маркл на борту ударила молния
Борт, выполнявший рейс из Лондона в Амстердам, получил повреждения, но супруги не пострадали, сообщает Daily Mail. По данным издания, если бы молния попала левее, она бы повредила важное навигационное оборудование.
Комментарии15
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ykpodupa 14 октября 2018 | 08:47
Чепига!?
permsky_valenok 14 октября 2018 | 08:52
ykpodupa: Всенесомненно. Не утерпел, понимаешь.
mmm_333 14 октября 2018 | 09:11
А сколько они раз сходили в туалет во время полета? Вот ведь новость. Каждый день в самолеты ударяет молния. Чем эти высерки отличаются от миллионов прочих авиапассажиров?
tadolg 14 октября 2018 | 09:17
mmm_333: культурой речи, для начала
perestarok 14 октября 2018 | 09:22
tadolg: "культурой речи, для начала"
Для начала разбойным прошлым своих предков.
ed10075 14 октября 2018 | 09:51
perestarok: А вас не беспокоит разбойное настоящее современников, которые сегодня управляют вашей страной?
mmm_333 14 октября 2018 | 09:29
tadolg: Вы с ними общаетесь лично?
sharko_2 14 октября 2018 | 09:31
ykpodupa:
Не, русский дух святой.
region62 14 октября 2018 | 08:51
Дианка с арабом шашни мутила,вот и расплата от рогатого прЫнца(папашки) за измену.)
kazlevich1949 14 октября 2018 | 09:13
Ну таки я думаю Создатель Виндзорам за их должок напоминает...
perestarok 14 октября 2018 | 09:20
"В самолет с принцем Гарри и Меган Маркл на борту ударила молния"
Это бог предупреждает Англию.
echoist 14 октября 2018 | 09:42
peredurok: Вот ведь, интерпретатор Господень.
tu160 14 октября 2018 | 09:36
В самолет с принцем ударила молния!
Преставляете?
А куда смотрит, ваще, эта Маргарет Тетчер?
mikluho_m 14 октября 2018 | 09:59
Богу явно пора к окулисту....
buzukin1905 14 октября 2018 | 10:03
Эх... Недолет :)