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08:32, 14 октября 2018

В самолет с принцем Гарри и Меган Маркл на борту ударила молния

Борт, выполнявший рейс из Лондона в Амстердам, получил повреждения, но супруги не пострадали, сообщает Daily Mail. По данным издания, если бы молния попала левее, она бы повредила важное навигационное оборудование.

Комментарии

15

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ykpodupa 14 октября 2018 | 08:47

Чепига!?

permsky_valenok 14 октября 2018 | 08:52

ykpodupa: Всенесомненно. Не утерпел, понимаешь.

mmm_333 14 октября 2018 | 09:11

А сколько они раз сходили в туалет во время полета? Вот ведь новость. Каждый день в самолеты ударяет молния. Чем эти высерки отличаются от миллионов прочих авиапассажиров?

tadolg 14 октября 2018 | 09:17

mmm_333: культурой речи, для начала

perestarok 14 октября 2018 | 09:22

tadolg: "культурой речи, для начала"

Для начала разбойным прошлым своих предков.

ed10075 14 октября 2018 | 09:51

perestarok: А вас не беспокоит разбойное настоящее современников, которые сегодня управляют вашей страной?

mmm_333 14 октября 2018 | 09:29

tadolg: Вы с ними общаетесь лично?

sharko_2 14 октября 2018 | 09:31

ykpodupa:

Не, русский дух святой.

region62 14 октября 2018 | 08:51

Дианка с арабом шашни мутила,вот и расплата от рогатого прЫнца(папашки) за измену.)

kazlevich1949 14 октября 2018 | 09:13

Ну таки я думаю Создатель Виндзорам за их должок напоминает...

perestarok 14 октября 2018 | 09:20

"В самолет с принцем Гарри и Меган Маркл на борту ударила молния"

Это бог предупреждает Англию.

echoist 14 октября 2018 | 09:42

peredurok: Вот ведь, интерпретатор Господень.

tu160 14 октября 2018 | 09:36

В самолет с принцем ударила молния!
Преставляете?

А куда смотрит, ваще, эта Маргарет Тетчер?

mikluho_m 14 октября 2018 | 09:59

Богу явно пора к окулисту....

buzukin1905 14 октября 2018 | 10:03

Эх... Недолет :)

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