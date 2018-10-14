Z Архив новостей новости
5 33 6 1430
08:31, 14 октября 2018

Россия может выйти из Совета Европы. По крайней мере, этого не исключил спикер Госдумы Вячеслав Володин

При этом наша страна может не покидать организацию, если в ней начнут соблюдать четко определенные демократические нормы, сказал Володин.
Решение о судьбе России в ПАСЕ планируется принять в июне следующего года.

Комментарии

33

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sumars 14 октября 2018 | 08:49

и что вы все пугаете, дауны
выходите, воздух только чище станет

gs1112 14 октября 2018 | 09:10

Верно Володин глаголет - нужно первым дверями хлопнуть, пока пинок в зад не получил.

vasilevich58 14 октября 2018 | 09:20

Очередной шаг на пути к самоизоляции и железному занавесу.
Россия всё глубже опускается в средневековую мглу и всё ближе к кровавому хаосу!

midnightblues 14 октября 2018 | 09:53

vasilevich58: Да какая самоизоляция
Даже на это сил нет
Все эти володины своими нездоровыми играми загнали себя в полную психопатию
Какие деньги могут компенсировать перевернутый мир,где все хорошее изображается ужасным
а все полоумное-великим??
Боюсь-что тут обычный психиатр с этой элиткой уже не справится,нужны санитары-бригада целая

andy66 14 октября 2018 | 09:19

любо РФ сама уйдет, любо пинок под зад... выбор невелик

danko1 14 октября 2018 | 08:51

Под демократическими нормами холуй Володин подразумевает беззаконие и бандитские понятия, желая их и на международные структуры распространить.

nns33 14 октября 2018 | 08:58

danko1: Лучший способ защиты---нападение. Дипломатию,как Науку почти "похоронили". Сами себя загнали в угол,так теперь и страну туда же тянут. Что творят , что творят!

seryj_wolk 14 октября 2018 | 09:09

nns33: Изгой ставит приличному обществу условия! Это даже звучит смешно.

guerrilleros 14 октября 2018 | 09:06

Собственно , уже пох-й. Труби, Гавриил , труби....(с)

anemon 14 октября 2018 | 09:07

России могут дать пинище из СЕ. И как тогда солнцеликий будет по свадьбам друзей-фашистов разъезжать, по Европе?

detul 14 октября 2018 | 09:07

Надо брать пример с американцев - входить и участвовать только в подконтрольных им международных структурах, за исключением СовБеза ООН. Но и СовБез надо постоянно пытаться поджать под себя.

chapter_2 14 октября 2018 | 09:10

Выйдя из Совета Европы.Россия потеряет больше, чем приобретёт. Решение о выходе из ПАСЕ будут принимать депутаты Гомдумы и Совфеда и на всех них ЕС за подобное голосование будут наложены санкции запрещающие им въезд в страны ЕС.

pedrobutylkovich 14 октября 2018 | 09:18

chapter_2: И что такого РФ потеряет выйдя из СЕ?

andre_klimov 14 октября 2018 | 09:44

pedrobutylkovich:
Реально - не очень много.

Основное - признание России европейской демократической страной. Но и по факту Россия перестала быть таковой.

А так - 54 международные конвенкции, гарантирующей России равные с остальными права и обязанности. Опять же, при ускоренном курсе на самоизоляцию это уже неважно.

На самом деле давно пора перестать считать происходящее с Россией "временным тяжёлым периодом" и оформить "развод". Тем более Россия сама этого хочет.

Финансовая сторона дела, на самом деле - не столь важна. Подужмутся евробюрократы, но потерю 6% своего бюджета переживут. Россия лишится многих европреференций в финансовой сфере, но, опять же, сучётом проводимого в жизнь курса "Наш дом - берлога" - мало это кого волнует.

antiboh 14 октября 2018 | 10:16

andre_klimov: а суд?

krysodav2 14 октября 2018 | 09:24

Надо же, о демократических нормах заговорил!? И это говорит один из самых реакционных функционеров РФ ,который с
ярым усердием проводит антидемократические законы! Конечно валите из всех приличных мест! Ваше место у. параши!

detul 14 октября 2018 | 09:46

krysodav2: А кто Вам сказал, что организация, зажимающая свободу слова, и вводящая антидемократические ограничения (ПАСЕ), является приличным местом ??? Хотя, видимо, для Вас, стадо - приличное место.

krysodav2 14 октября 2018 | 09:56

detul: Ну так зачем ВАШЕ стадо туда вошло!?

detul 14 октября 2018 | 10:08

krysodav2: ???? Как Вы себе представляете стадо из одной коровы ??? Вот эта корова и собирается выйти из ВАШЕГО стада ......

alis_kirs 14 октября 2018 | 09:34

===Россия может выйти из Совета Европы.===
Давно пора!

payalnick 14 октября 2018 | 09:34

Совет Европы это первый шаг. Затем ООН. Надо б хлопнуть дверью

scorpio_ 14 октября 2018 | 09:37

payalnick: Надо, надо. Хлопните. Главное, чтобы в Кремле потолок не обвалился.

babai007 14 октября 2018 | 09:35

Давно пора

mamiluk 14 октября 2018 | 09:44

Для Володина лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Путина на пере.

davi__koloradov 14 октября 2018 | 09:45

Пора рашку выкинуть из Совета Европы, она там ни ухом, ни рылом.

ed10075 14 октября 2018 | 09:47

"Россия может выйти из Совета Европы. По крайней мере, этого не исключил спикер Госдумы Вячеслав Володин."
--—---------------------------------------
... пока с позором не выгнали? Конечно лучше уйти с гордо поднятой головой, чем с отпечатком ботинка ниже спины!

fredoxxx 14 октября 2018 | 09:48

вперед и с песней!

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

compare 14 октября 2018 | 09:55

интересная зависимость: чем менее соблюдаются демократические нормы в стране,тем больше соблюдения этих норм требуют от мира...

detul 14 октября 2018 | 10:10

compare: Американцы всегда так поступали. Или Вы имели ввиду какую-то другую страну?

estamp 14 октября 2018 | 09:58

Вот у меня каждый раз в подобных новостях подозрения. А не путают ли редакторы Совет Европы и ПАСЕ?

sbk 14 октября 2018 | 09:58

Напугал ежа голой ...опой!

ihor_syvoryj 14 октября 2018 | 09:59

Как сказал один смышлёный человек:
"Не страшно оказаться в заднице, страшно начать в ней обживаться!"

estamp 14 октября 2018 | 10:06

Сейчас мы имеем что? Россия формально в ПАСЕ, но права голоса не имеет, денег туда не платит, но с нее их просят.
При выходе России из ПАСЕ, что она теряет? - Ничего. Все равно ее не слушают.
Что она получает? - С нее перестанут просить деньги.
Что теряет ПАСЕ? - Надежду когда-н. начать таки полчать с России деньги. "Мальчика для битья" в адрес которого можно выносить осуждающие резолюции и создавать тем самым информационные поводы.
Что получает ПАСЕ? - Нечего.

Кажется ничего не пропустил.

Самое обсуждаемое

Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Дагестанское хладнокровие победило ирландскую страсть История с массовой дракой уже после боя Нурмагомедова и его команду не красит, но они долго терпели шоу Конора, так что теперь отплатили ему сполна…

5 170 6 65558 07.10
Kспорт, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 105 6 12615 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 118 6 9672 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 358 6 49229 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 87 6 8275 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 140 6 13738 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 98 6 10172 10.10
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…

5 112 6 12086 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 228 6 25044 10.10
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 25842 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8866 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 230 6 30419 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…

5 120 6 16830 10.10
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Дело в том, что страна в говне (Российская Федерация) и опускается все глубже и глубже…

5 72 6 16872 07.10
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11952 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..

5 187 6 27292 12.10
Kобщество, футбол, скандалы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что для его страны стратегически важно развивать отношения с Россией Там находится много украинских интересов, сказал он…

5 20 6 4461
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 66 6 155048 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 228 6 25044 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 287 6 364085 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как живут главы госкорпораций Как живут главы госкорпораций У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...

5 275 6 185674 11.10
8читать ;смотреть
Kнедвижимость, общество, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7336020
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3701491

Сегодня в эфире