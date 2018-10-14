Россия может выйти из Совета Европы. По крайней мере, этого не исключил спикер Госдумы Вячеслав Володин
При этом наша страна может не покидать организацию, если в ней начнут соблюдать четко определенные демократические нормы, сказал Володин.
Решение о судьбе России в ПАСЕ планируется принять в июне следующего года.
Комментарии33
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sumars 14 октября 2018 | 08:49
и что вы все пугаете, дауны
выходите, воздух только чище станет
gs1112 14 октября 2018 | 09:10
Верно Володин глаголет - нужно первым дверями хлопнуть, пока пинок в зад не получил.
vasilevich58 14 октября 2018 | 09:20
Очередной шаг на пути к самоизоляции и железному занавесу.
Россия всё глубже опускается в средневековую мглу и всё ближе к кровавому хаосу!
midnightblues 14 октября 2018 | 09:53
vasilevich58: Да какая самоизоляция
Даже на это сил нет
Все эти володины своими нездоровыми играми загнали себя в полную психопатию
Какие деньги могут компенсировать перевернутый мир,где все хорошее изображается ужасным
а все полоумное-великим??
Боюсь-что тут обычный психиатр с этой элиткой уже не справится,нужны санитары-бригада целая
andy66 14 октября 2018 | 09:19
любо РФ сама уйдет, любо пинок под зад... выбор невелик
danko1 14 октября 2018 | 08:51
Под демократическими нормами холуй Володин подразумевает беззаконие и бандитские понятия, желая их и на международные структуры распространить.
nns33 14 октября 2018 | 08:58
danko1: Лучший способ защиты---нападение. Дипломатию,как Науку почти "похоронили". Сами себя загнали в угол,так теперь и страну туда же тянут. Что творят , что творят!
seryj_wolk 14 октября 2018 | 09:09
nns33: Изгой ставит приличному обществу условия! Это даже звучит смешно.
guerrilleros 14 октября 2018 | 09:06
Собственно , уже пох-й. Труби, Гавриил , труби....(с)
anemon 14 октября 2018 | 09:07
России могут дать пинище из СЕ. И как тогда солнцеликий будет по свадьбам друзей-фашистов разъезжать, по Европе?
detul 14 октября 2018 | 09:07
Надо брать пример с американцев - входить и участвовать только в подконтрольных им международных структурах, за исключением СовБеза ООН. Но и СовБез надо постоянно пытаться поджать под себя.
chapter_2 14 октября 2018 | 09:10
Выйдя из Совета Европы.Россия потеряет больше, чем приобретёт. Решение о выходе из ПАСЕ будут принимать депутаты Гомдумы и Совфеда и на всех них ЕС за подобное голосование будут наложены санкции запрещающие им въезд в страны ЕС.
pedrobutylkovich 14 октября 2018 | 09:18
chapter_2: И что такого РФ потеряет выйдя из СЕ?
andre_klimov 14 октября 2018 | 09:44
pedrobutylkovich:
Реально - не очень много.
Основное - признание России европейской демократической страной. Но и по факту Россия перестала быть таковой.
А так - 54 международные конвенкции, гарантирующей России равные с остальными права и обязанности. Опять же, при ускоренном курсе на самоизоляцию это уже неважно.
На самом деле давно пора перестать считать происходящее с Россией "временным тяжёлым периодом" и оформить "развод". Тем более Россия сама этого хочет.
Финансовая сторона дела, на самом деле - не столь важна. Подужмутся евробюрократы, но потерю 6% своего бюджета переживут. Россия лишится многих европреференций в финансовой сфере, но, опять же, сучётом проводимого в жизнь курса "Наш дом - берлога" - мало это кого волнует.
antiboh 14 октября 2018 | 10:16
andre_klimov: а суд?
krysodav2 14 октября 2018 | 09:24
Надо же, о демократических нормах заговорил!? И это говорит один из самых реакционных функционеров РФ ,который с
ярым усердием проводит антидемократические законы! Конечно валите из всех приличных мест! Ваше место у. параши!
detul 14 октября 2018 | 09:46
krysodav2: А кто Вам сказал, что организация, зажимающая свободу слова, и вводящая антидемократические ограничения (ПАСЕ), является приличным местом ??? Хотя, видимо, для Вас, стадо - приличное место.
krysodav2 14 октября 2018 | 09:56
detul: Ну так зачем ВАШЕ стадо туда вошло!?
detul 14 октября 2018 | 10:08
krysodav2: ???? Как Вы себе представляете стадо из одной коровы ??? Вот эта корова и собирается выйти из ВАШЕГО стада ......
alis_kirs 14 октября 2018 | 09:34
===Россия может выйти из Совета Европы.===
Давно пора!
payalnick 14 октября 2018 | 09:34
Совет Европы это первый шаг. Затем ООН. Надо б хлопнуть дверью
scorpio_ 14 октября 2018 | 09:37
payalnick: Надо, надо. Хлопните. Главное, чтобы в Кремле потолок не обвалился.
babai007 14 октября 2018 | 09:35
Давно пора
mamiluk 14 октября 2018 | 09:44
Для Володина лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Путина на пере.
davi__koloradov 14 октября 2018 | 09:45
Пора рашку выкинуть из Совета Европы, она там ни ухом, ни рылом.
ed10075 14 октября 2018 | 09:47
"Россия может выйти из Совета Европы. По крайней мере, этого не исключил спикер Госдумы Вячеслав Володин."
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... пока с позором не выгнали? Конечно лучше уйти с гордо поднятой головой, чем с отпечатком ботинка ниже спины!
fredoxxx 14 октября 2018 | 09:48
вперед и с песней!
compare 14 октября 2018 | 09:55
интересная зависимость: чем менее соблюдаются демократические нормы в стране,тем больше соблюдения этих норм требуют от мира...
detul 14 октября 2018 | 10:10
compare: Американцы всегда так поступали. Или Вы имели ввиду какую-то другую страну?
estamp 14 октября 2018 | 09:58
Вот у меня каждый раз в подобных новостях подозрения. А не путают ли редакторы Совет Европы и ПАСЕ?
sbk 14 октября 2018 | 09:58
Напугал ежа голой ...опой!
ihor_syvoryj 14 октября 2018 | 09:59
Как сказал один смышлёный человек:
"Не страшно оказаться в заднице, страшно начать в ней обживаться!"
estamp 14 октября 2018 | 10:06
Сейчас мы имеем что? Россия формально в ПАСЕ, но права голоса не имеет, денег туда не платит, но с нее их просят.
При выходе России из ПАСЕ, что она теряет? - Ничего. Все равно ее не слушают.
Что она получает? - С нее перестанут просить деньги.
Что теряет ПАСЕ? - Надежду когда-н. начать таки полчать с России деньги. "Мальчика для битья" в адрес которого можно выносить осуждающие резолюции и создавать тем самым информационные поводы.
Что получает ПАСЕ? - Нечего.
Кажется ничего не пропустил.