Великобритания и Франция выступают за принятие плана действий, который позволит Евросоюзу ввести санкции против России
Великобритания и Франция выступают за принятие плана действий, который позволит Евросоюзу ввести санкции против России из-за событий в Солсбери. В ближайшее время Совет ЕС по международным делам намерен обсудить эти предложения. Они будут касаться руководителей разведывательных ведомств и политиков стран, которые признаны ответственными за химатаку. Им хотят запретить въезд в страны Евросоюза и заморозить их счета, сообщает Telegraph.
Комментарии22
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danko1 14 октября 2018 | 08:49
Пока Путин во власти санкции будут расти, международные законы нарушаться, все нормальные страны врагами будут, а Россию он постоянно позорить будет.
Ждать улучшения нет никаких оснований, а вот роста воровства, беззакония и нищеты в России при баснословном обогащении правящей верхушки, не избежать.
opiatnovyi63 14 октября 2018 | 09:14
danko1: Пора оглушить санкциями нашего Вождя,чтобы он лично ощутил на себе их "прелести"!
perestarok 14 октября 2018 | 09:28
danko1: "Пока Путин во власти санкции будут расти"
А Путин ещё не родился, а санкции уже были.
kadetkl 14 октября 2018 | 08:50
Поддерживаю заморозку счетов всех чиновников России.
permsky_valenok 14 октября 2018 | 08:56
kadetkl: Пожалуй, это можно. Но было бы логичнее комплексно подойти: частично поддержать экс-министершу, утверждающую, что можно прожить на 3500 рублей в месяц. И ввести чиновникам прожиточный максимум - 3500 рублей в месяц. Потратил на копейку больше - в спецприемник. Я даже думаю, что можно в одну камеру с Навальным, пускай там дискутируют.
midnightblues 14 октября 2018 | 09:57
permsky_valenok: На самом деле на эту сумму прожить реально
по продуктам
Конечно,гречкой с курями перебиваться без коньячка
но можно
Я не понимаю,почему такое осуждение
Ведь само население еще кричало-что хоть камни с неба
зато крымнаш
и хорошо
permsky_valenok 14 октября 2018 | 10:03
midnightblues:
1. Реально? Меню в студию, пожалуйста.
2. Вы, дорогой мой, попробуйте не путать теплое и круглое. Это что, присоединение Крыма как-то связано с тем, что малому и среднему бизнесу работать толком не дают? Это крымские события позакрывали в 2018 году кучу торговых и деловых центров? То, что банки вместо выдачи кредитов нам, тут, здесь, в России, крутили денежки, полученные от ЦБ, на валютных рынках, тоже с Крымом связано? Или, может, организация экономики, при которой львиная доля рынка находится у государства тем или иным образом, тоже вызвана крымскими событиями?
Вы вот точно это все серьезно написали?
midnightblues 14 октября 2018 | 10:14
permsky_valenok: Абсолютно связано
Когда шизофрения наконец приходит-невозможно один день быть неормальным-а вторым психом
тут уж все сразу-и крымнаш и кукиш с
пенсиями
Впрочем,может вы не такое высокоорганизованное создание
В некоторых африканских племенах не находят связи между трахом и рождением детей
vinnedi 14 октября 2018 | 10:01
permsky_valenok: Приятно наблюдать кака вас мерзопакостного холуя корежит от фамилии Навальный- все больше убеждаюсь,что поговорка- тупой как сибирский валенок, списана целиком с вас, о чем красноречиво подтверждает и ваш характерный ник!!!
midnightblues 14 октября 2018 | 10:16
vinnedi: Ну-а почему
Может они реально не понимают,почему после паленой водки блюют
связи нет у ребяток
taglit 14 октября 2018 | 08:53
т.е. путина не пустят в Евросоюз? он же подписался за этих "гражданских"? да и на "предателя" наехал...
а то он как то "не при делах", "непруха" пошла, а если "масть не поперла", чего "нести пургу"?!!
taglit 14 октября 2018 | 09:02
taglit: Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам для въезда в страну.
Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, передает Эхо Москвы.
Диппредставитель пожаловался, что, из-за этого в дипломатической миссии испытывают трудности с персоналом.
Яковенко также добавил, что работа посольства затруднена, а на данный момент в нем "осталось с десяток человек".
sg106 14 октября 2018 | 08:54
Им чурки вводят по самые гланды, а они санкции вводят. ДЕбилы, блять.. Ну де если допустить что .Россия пару своих бывших дустом накормила, то скольким их гражданам кишки на асфальте грузовиками выпустили? Это их не волнует? Ну воюйте с Россией, шарлиебохи.. России всегда было проще воевать с султанатами, чем с европейцами..
mulltipulti 14 октября 2018 | 09:57
sg106:
дустом накормила,
////
Когда уже эту крысу затравят?!!!
perestarok 14 октября 2018 | 09:25
"Великобритания и Франция выступают за принятие плана действий, который позволит Евросоюзу ввести санкции против России"
100 лет воевали между собой и, видимо, совсем мозги себе отбили.
piter_ug 14 октября 2018 | 09:29
И детишек жулико-воровских под зад коленом вернуть в Роиссю Вперде.
detul 14 октября 2018 | 09:49
piter_ug: Не дождетесь. Барыги никогда не вернут сохраняемые у них ворованные деньги и смотрящих за этими деньгами.
alis_kirs 14 октября 2018 | 09:37
===Они будут касаться руководителей разведывательных ведомств и политиков стран, которые признаны ответственными за химатаку. Им хотят запретить въезд в страны Евросоюза и заморозить их счета...===
Правильное решение! Жители России абсолютным большинством поддерживают такие действия. Еще всё тоже самое применить к их жёнам, любовницам и вообще ко всей родне до 7-го колена!!!
davi__koloradov 14 октября 2018 | 09:37
Снова рашку опускают с колен. ;))
detul 14 октября 2018 | 09:43
Удивительные санкции. Разве у наших ГРУшников и ФСБшников вместе с ФСОшниками и МВДшниками, есть счета за границей ??? Такого просто не может быть !!! Если конечно это не последователи полковника Захарченко, Да и у того деньги не на счете в Банк Париба или Барклайс хранились.
putn_pnh 14 октября 2018 | 09:48
Я удивляюсь, что еще не заморозили счета.
krysodav2 14 октября 2018 | 10:03
Не надо санкций "против России"! Надо вводить конкретно персонально для определенных,политиков-чиновников и пропагандонов! А также рассмотреть вопрос проживания их родственников в вашей наивной Европе!