Великобритания и Франция выступают за принятие плана действий, который позволит Евросоюзу ввести санкции против России из-за событий в Солсбери. В ближайшее время Совет ЕС по международным делам намерен обсудить эти предложения. Они будут касаться руководителей разведывательных ведомств и политиков стран, которые признаны ответственными за химатаку. Им хотят запретить въезд в страны Евросоюза и заморозить их счета, сообщает Telegraph.