Сразу три профсоюза медицинских работников планируют сегодня провести пикет около здания Минздрава в Москве. Акция должна привлечь внимания к проблеме коррупции и лжи в здравоохранении, рассказала «Эху» председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Васильева добавила, что на пикете будут озвучены требования, которые есть у профсоюзов к чиновникам и власти.