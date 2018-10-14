Сразу три профсоюза медицинских работников планируют сегодня провести пикет около здания Минздрава в Москве
Сразу три профсоюза медицинских работников планируют сегодня провести пикет около здания Минздрава в Москве. Акция должна привлечь внимания к проблеме коррупции и лжи в здравоохранении, рассказала «Эху» председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
Васильева добавила, что на пикете будут озвучены требования, которые есть у профсоюзов к чиновникам и власти.
Комментарии2
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vilingrad 14 октября 2018 | 08:20
Привлечь внимание к коррупции и лжи...»
Медики не должны быть столь наивны:)
sg106 14 октября 2018 | 08:21
Раньше все плакались что мало платят медикам. Ну подняли зарплату. Хирурги до 80 получают. Нормально. Но медстатистик вдруг 100. А раньше 10. Странно. Правда главврач 500 и он ее ебет. Тогда понятно..