Исполняющий обязанности главы Хакасии призвал региональный избирком отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ

Исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев призвал региональный избирком отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Выборам надо дать состояться, отметил он. При этом, новый руководитель региона отметил, что Коновалов в ходе кампании допустил ряд «грубых нарушений» и «нелепых ошибок», а решения избиркома и прокуратуры по поводу его снятия с выборов «юридически безупречны».

В КПРФ расценили просьбу главы Хакасии как позитивный сигнал.

Глава региона не должен вмешиваться в мнение судебных и избирательных инстанций, это говорит об указаниях, поступающих из Кремля. Такое мнение «Эху» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Корень проблем в степени давления власти на регионы, считает Дмитрий Орешкин.

Избирком и прокуратура Хакасии добиваются отмены регистрации на выборах Валентина Коновалова из-за нарушений, найденных в документах кандидата. Иск будет рассмотрен в понедельник.

Ранее стало известно, что кандидат в главы Хакасии от Партии роста Александр Мяхар не собирается отзывать свой иск из Верховного суда республики.