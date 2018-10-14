Алексей Навальный вышел на свободу
Он покинул спецприемник рано утром после 50 суток ареста.
Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов в своем Twitter. К сообщению он добавил фотографию, на которой политик выходит с чемоданом из ворот.
По данным Медиазоны, Навальный чувствует себя хорошо. Он обрадовался, что его не задержали сразу на выходе, и поехал домой.
Алексея Навального задержали 24 сентября на выходе из спецприемника, как только открылась дверь, его тут же провели в автобус и увезли. Симоновский суд Москвы арестовал политика на 20 суток по обвинению в нарушении порядка проведения публичного мероприятия, из-за чего пострадали люди. Поводом стал ролик, твит и эфир, где Алексей Навальный призывал протестовать 9 сентября против повышения пенсионного возраста. По версии следствия, после этих призывов люди вышли на акцию, бросали мешки со строительным мусором, в результате пострадали два сотрудника полиции. Глава Фонда борьбы с коррупцией полагает, что против него в дальнейшем хотят возбудить новое уголовное дело, поэтому провели повторное задержание. 30 суток Навальный отбывал по административному аресту за участие в «забастовке избирателей», проходившей в январе.
В начале лета Навальному продлили испытательный срок по делу «Кировлеса» до июля 2019 года.
Комментарии6
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dominator13 14 октября 2018 | 08:11
С освобождением Алексей!
Здоровья и удачи!
ykpodupa 14 октября 2018 | 08:16
dominator13: Ты в жопу засунь себе свои поздравлялки ,денюжку лучше перечисли ему ! Животное хочет отдохнуть после отсидки , омаров там поесть всяческих ......
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 08:18
ykpodupa: БРЕДИТЬ изволите????
tv_victim 14 октября 2018 | 08:18
Навальный матереет на глазах!
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 08:19
... ждём первых Живых комментариев "к текущему политическому моменту" ...
sg106 14 октября 2018 | 08:25
Прямо не вылазт с кичи. У него походу любовник там..