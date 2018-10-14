Алексей Навальный вышел на свободу

Он покинул спецприемник рано утром после 50 суток ареста.

Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов в своем Twitter. К сообщению он добавил фотографию, на которой политик выходит с чемоданом из ворот.

По данным Медиазоны, Навальный чувствует себя хорошо. Он обрадовался, что его не задержали сразу на выходе, и поехал домой.

Алексея Навального задержали 24 сентября на выходе из спецприемника, как только открылась дверь, его тут же провели в автобус и увезли. Симоновский суд Москвы арестовал политика на 20 суток по обвинению в нарушении порядка проведения публичного мероприятия, из-за чего пострадали люди. Поводом стал ролик, твит и эфир, где Алексей Навальный призывал протестовать 9 сентября против повышения пенсионного возраста. По версии следствия, после этих призывов люди вышли на акцию, бросали мешки со строительным мусором, в результате пострадали два сотрудника полиции. Глава Фонда борьбы с коррупцией полагает, что против него в дальнейшем хотят возбудить новое уголовное дело, поэтому провели повторное задержание. 30 суток Навальный отбывал по административному аресту за участие в «забастовке избирателей», проходившей в январе.

В начале лета Навальному продлили испытательный срок по делу «Кировлеса» до июля 2019 года.