Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко одержал победу над американцем Чейлом Сонненом в полуфинальном поединке Гран-при Bellator в тяжелом весе. Бой прошел в Нью-Йорке и был главным событием вечера.

Россиянин победил техническим нокаутом за несколько секунд до завершения первого раунда и вышел в финал, где встретится с американцем Райаном Бейдером.