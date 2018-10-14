В Баварии пройдут выборы в парламент

По их итогам будет сформировано правительство этого германского субъекта федерации, а также распределены депутатские места. Ожидается, что Христианско-социальный союз Хорста Зеехофера утратит абсолютное большинство, а правопопулистская «Альтернатива для Германии» впервые пройдет в баварский ландтаг. Право голоса в этой федеральной земле имеют 9,5 миллионов человек.

Избирательные участки будут работать с 8 до 18 часов по местному времени (09:00 — 19:00 мск). Сразу после этого станут известны первые данные экзитполов.