Актер Алексей Панин проехал на внедорожнике по пешеходной улице в Саратове
Видеозапись он сам опубликовал у себя в Instagram.
Детский голос на записи предположительно принадлежит дочери Панина. На ролик уже отреагировали в областном Управлении ГИБДД. Там пообещали провести проверку и, в случае установления факта нарушения правил дорожного движения, наказать виновного.
Комментарии6
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evgeny_biolog 14 октября 2018 | 08:10
Может, он объезжал стадо коров, которые шли по улице?
dominator13 14 октября 2018 | 08:14
Славы хочет ушлепок
Менты опятьпроглотят
vshishelev 14 октября 2018 | 08:17
Но это гораздо лучше, чем собачек трахать.
vilingrad 14 октября 2018 | 08:18
И кто только в РФ за рулем внедорожника не сидит? И в каком только состоянии? Обдолбанные батюшки, в сисю депутаты, правоохранители... стадо должно бояться...
wrongway1 14 октября 2018 | 08:23
ну.артист!
ya640 14 октября 2018 | 08:26
А у него братьев футболистов нет?