Актер Алексей Панин проехал на внедорожнике по пешеходной улице в Саратове

Видеозапись он сам опубликовал у себя в Instagram.

Детский голос на записи предположительно принадлежит дочери Панина. На ролик уже отреагировали в областном Управлении ГИБДД. Там пообещали провести проверку и, в случае установления факта нарушения правил дорожного движения, наказать виновного.