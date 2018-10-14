Алексей Навальный вышел на свободу

Он покинул спецприемник рано утро после 50 суток ареста. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов в своем твиттере.

К сообщению он добавил фотографию, на которой виден политик, выходящий из ворот с чемоданом.