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07:30, 14 октября 2018

Алексей Навальный вышел на свободу

Он покинул спецприемник рано утро после 50 суток ареста. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов в своем твиттере.

К сообщению он добавил фотографию, на которой виден политик, выходящий из ворот с чемоданом.

Комментарии

18

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apontiy 14 октября 2018 | 07:50

В добрый путь, Алексей Анатольевич! Здоровья Вам и успехов!

johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 08:03

apontiy: +1! ... ждём первых Живых комментариев "к текущему политическому моменту" ...

chapter_2 14 октября 2018 | 08:04

Дело А.Навального - верное. Россия станет свободным и правовым государством!

merelymy 14 октября 2018 | 08:08

Слава смелому борцу с коррупцией, единственному человеку, который выводит зарвавших клопов за ушко да на солнышко.

fanisos 14 октября 2018 | 07:58

опять закроют этого рецидивиста

johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 08:04

fanisos: завидуйте МОЛЧА, а то уж больно Тупость ваша видна :-((

kotvinder2 14 октября 2018 | 08:13

fanisos: Хорошая сочная отбивная

ppvngavr 14 октября 2018 | 07:59

Для Алексея:

ЯСНОСТЬ

России необходимо признать геополитическое ПОРАЖЕНИЕ в украинском вопросе и приступить к МИНИМИЗАЦИИ УЩЕРБА. Для этого на первом этапе необходимо первичное урегулирование конфликта с Украиной по следующему сценарию, описанному в статье:
"Как урегулировать конфликт России с Украиной": https://www.proza.ru/2018/03/09/1447

и, признав право Украины на автокефалию, подтвержденное Константинопольским Синодом и Патриархом, отбросить язык давления и угроз в адрес Украины, США и всего Цивилизованного мира и приступить к переговорам с Украинской и Константинопольской церковью и Украинским государством.

Андрей Кураев: Главное отметить, чего нет в решении Синода: там нет никаких санкций, угроз и карательных мер в отношении Московского патриархата, что открывает пространство для диалога с Москвой. С нашей стороны уже исключительно язык войны, и на диалог наша сторона уже явно идти не хочет. Спикеры и церковные, и светские постоянно угрожают пролитием крови: «Народ встанет на защиту своих святынь на Украине». Я это иначе не могу понять, как зомбирование украинских прихожан. То есть в их головы вкладывается матрица: вы это должны сделать, обязательно нужно, чтобы вы пролили кровь. А зачем сегодня на Первом канале в программе «Время покажет» один из экспертов сказал: «Когда прольется эта кровь, тогда мы осуществим операцию по принуждению к миру в Украине»? Кантемировская дивизия на низком старте.

palm_coast 14 октября 2018 | 08:04

Морда политика в фотографию влезла?, после отсидки.

johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 08:08

palm_coast: БРЕДИТЬ изволите????

begly_ 14 октября 2018 | 08:25

johnbmw:

А чо сразу бредить., курицой в тесте от KFC 50 дней шинковали., у любого морда треснет на две половинки, как ср....а.

johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 08:27

begly_: вот и я думаю: чего это ВСЕ портянки чуть что "сразу бредить"??? ;-((((

rampa 14 октября 2018 | 08:11

palm_coast: ты на свою морду посмотри, во что она превратилась. Даже человеческий облик потеряла, судя по фото

begly_ 14 октября 2018 | 08:06

Ну кто так пишет?, ни вышел, а откинулся., срок мотал, 50 суток..

koleg197 14 октября 2018 | 08:08

его там еще не короновали?

begly_ 14 октября 2018 | 08:22

koleg197:

Нет., но кочегаров на заднице уже выкололи. Видно будет политическим куда угольку подбросить.

kara 14 октября 2018 | 08:10

теперь надо дверь на все замки закрывать

rampa 14 октября 2018 | 08:14

kara: кому ты, нищенка, нужна

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