Алексей Навальный вышел на свободу
Он покинул спецприемник рано утро после 50 суток ареста. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов в своем твиттере.
К сообщению он добавил фотографию, на которой виден политик, выходящий из ворот с чемоданом.
Комментарии18
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apontiy 14 октября 2018 | 07:50
В добрый путь, Алексей Анатольевич! Здоровья Вам и успехов!
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 08:03
apontiy: +1! ... ждём первых Живых комментариев "к текущему политическому моменту" ...
chapter_2 14 октября 2018 | 08:04
Дело А.Навального - верное. Россия станет свободным и правовым государством!
merelymy 14 октября 2018 | 08:08
Слава смелому борцу с коррупцией, единственному человеку, который выводит зарвавших клопов за ушко да на солнышко.
fanisos 14 октября 2018 | 07:58
опять закроют этого рецидивиста
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 08:04
fanisos: завидуйте МОЛЧА, а то уж больно Тупость ваша видна :-((
kotvinder2 14 октября 2018 | 08:13
fanisos: Хорошая сочная отбивная
ppvngavr 14 октября 2018 | 07:59
Для Алексея:
ЯСНОСТЬ
России необходимо признать геополитическое ПОРАЖЕНИЕ в украинском вопросе и приступить к МИНИМИЗАЦИИ УЩЕРБА. Для этого на первом этапе необходимо первичное урегулирование конфликта с Украиной по следующему сценарию, описанному в статье:
"Как урегулировать конфликт России с Украиной": https://www.proza.ru/2018/03/09/1447
и, признав право Украины на автокефалию, подтвержденное Константинопольским Синодом и Патриархом, отбросить язык давления и угроз в адрес Украины, США и всего Цивилизованного мира и приступить к переговорам с Украинской и Константинопольской церковью и Украинским государством.
Андрей Кураев: Главное отметить, чего нет в решении Синода: там нет никаких санкций, угроз и карательных мер в отношении Московского патриархата, что открывает пространство для диалога с Москвой. С нашей стороны уже исключительно язык войны, и на диалог наша сторона уже явно идти не хочет. Спикеры и церковные, и светские постоянно угрожают пролитием крови: «Народ встанет на защиту своих святынь на Украине». Я это иначе не могу понять, как зомбирование украинских прихожан. То есть в их головы вкладывается матрица: вы это должны сделать, обязательно нужно, чтобы вы пролили кровь. А зачем сегодня на Первом канале в программе «Время покажет» один из экспертов сказал: «Когда прольется эта кровь, тогда мы осуществим операцию по принуждению к миру в Украине»? Кантемировская дивизия на низком старте.
palm_coast 14 октября 2018 | 08:04
Морда политика в фотографию влезла?, после отсидки.
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 08:08
palm_coast: БРЕДИТЬ изволите????
begly_ 14 октября 2018 | 08:25
johnbmw:
А чо сразу бредить., курицой в тесте от KFC 50 дней шинковали., у любого морда треснет на две половинки, как ср....а.
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 08:27
begly_: вот и я думаю: чего это ВСЕ портянки чуть что "сразу бредить"??? ;-((((
rampa 14 октября 2018 | 08:11
palm_coast: ты на свою морду посмотри, во что она превратилась. Даже человеческий облик потеряла, судя по фото
begly_ 14 октября 2018 | 08:06
Ну кто так пишет?, ни вышел, а откинулся., срок мотал, 50 суток..
koleg197 14 октября 2018 | 08:08
его там еще не короновали?
begly_ 14 октября 2018 | 08:22
koleg197:
Нет., но кочегаров на заднице уже выкололи. Видно будет политическим куда угольку подбросить.
kara 14 октября 2018 | 08:10
теперь надо дверь на все замки закрывать
rampa 14 октября 2018 | 08:14
kara: кому ты, нищенка, нужна