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07:00, 14 октября 2018

Настоятели храмов Московского патриархата на Украине опасаются, что сегодня могут быть попытки захвата церквей

Настоятели храмов Московского патриархата на Украине опасаются, что сегодня могут быть попытки захвата церквей. Это связано с праздником, в который акции проводят националисты.

На Украине отмечают день защитника Отечества, который в 2014 году был перенесен с 23 февраля, как в России, на 14 октября – день основания Украинской повстанческой армии. Поэтому сегодня запланированы шествия националистов. Ожидается, что по улицам Киева участники акции пройдут с зажженными факелами, как и в предыдущие годы.

Но в пятницу Константинопольский патриархат подтвердил намерение предоставить Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата, а главы двух непризнанных мировым православием структур перестали считаться раскольниками. В Константинопольском патриархате призвали стороны не захватывать церкви. Ранее наместники Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры призвали верующих прийти в храмы и монастыри, чтобы их защитить.

В руководстве РПЦ заявили, что в случае попыток захвата храмов может пролиться кровь.

Комментарии

19

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alexakimfaa 14 октября 2018 | 07:12

Это кто-то из Москвы "посоветовал" настоятелям храмов Московского патриархата в Украине затрястись от страха...Сами бы они об этом не смогли додуматься....

ppvngavr 14 октября 2018 | 07:14

ЯСНОСТЬ

России необходимо признать геополитическое ПОРАЖЕНИЕ в украинском вопросе и приступить к МИНИМИЗАЦИИ УЩЕРБА. Для этого на первом этапе необходимо первичное урегулирование конфликта с Украиной по следующему сценарию, описанному в статье:
"Как урегулировать конфликт России с Украиной": https://www.proza.ru/2018/03/09/1447

и, признав право Украины на автокефалию, подтвержденное Константинопольским Синодом и патриархом, отбросить язык давления и угроз в адрес Украины, США и всего цивилизованного мира и приступить к переговорам с Украинской и Константинопольской церковью и украинским государством.

Андрей Кураев: Главное отметить, чего нет в решении Синода: там нет никаких санкций, угроз и карательных мер в отношении Московского патриархата, что открывает пространство для диалога с Москвой. С нашей стороны уже исключительно язык войны, и на диалог наша сторона уже явно идти не хочет. Спикеры и церковные, и светские постоянно угрожают пролитием крови: «Народ встанет на защиту своих святынь на Украине». Я это иначе не могу понять, как зомбирование украинских прихожан. То есть в их головы вкладывается матрица: вы это должны сделать, обязательно нужно, чтобы вы пролили кровь. А зачем сегодня на Первом канале в программе «Время покажет» один из экспертов сказал: «Когда прольется эта кровь, тогда мы осуществим операцию по принуждению к миру в Украине»? Кантемировская дивизия на низком старте.

estamp 14 октября 2018 | 07:59

ppvngavr: России необходимо признать геополитическое ПОРАЖЕНИЕ в украинском вопросе и приступить к МИНИМИЗАЦИИ УЩЕРБА. 
---
Ой, и кто это такой умный?
Россия приступила к минимизации ущерба еще в 2014 году. Начала с Крыма

unprejudiced 14 октября 2018 | 07:19

В документах, опубликованных по итогу заседания Синода Константинопольского патриархата, речь идет не о снятии анафемы с главы УПЦ (КП) Филарета, а об отмене запретов, которые были наложены на него ранее.

Об этом сказал архиерей УПЦ, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.

«Мне было удивительно слышать интерпретацию решений, которые принял Константинопольский Синод, и, в частности, заявление о том, что с Филарета была снята анафема, поскольку в тех документах, которые опубликованы, слово „анафема” не присутствует.

Речь шла о тех запрещениях, которые были положены на Филарета еще до наложения на него анафемы, то есть в 1992 году», — сказал архиепископ Климент.

Также он усомнился в скором получении Томоса Украиной.

«Другое, что, безусловно, удивляет — это заявление целого ряда политиков и поздравления, фейерверки по случаю получения автокефалии. Томосов никаких никто не выдавал. Несмотря на заявление о том, что это будет, мы не имеем уверенности в том, что это будет в ближайшее время.

Поскольку, судя по решениям Константинопольской патриархии, эта церковь очень активно занялась созданием своих структур на территории УПЦ», — прокомментировал архиерей.

zolingen 14 октября 2018 | 07:20

Почему захвата? Возвращения в родную гавань.

gennady_77 14 октября 2018 | 07:27

не на "день основания упа", а на праздник покровы богородицы, покровительницы казачества. настоящего, не ряженного.

zztop1960 14 октября 2018 | 07:29

Такой болезненной ответки за Крым и Донбасс в Кремле не ожидали

region62 14 октября 2018 | 07:34

сегодня по кукуеву обезьяны с факелами ходить будут.

zibex 14 октября 2018 | 07:34

Из Кремля и сталинской псевдоцеркви началось нагнетание страстей.
Не знаю кого они считают "националистами" но в Украине кремлевскую хунту и Моск.патриархат считают оккупантами

ykpodupa 14 октября 2018 | 07:48

zibex: Это проблемы кастрюленаселения укродупляндии ! Пусть считают !))))

unprejudiced 14 октября 2018 | 07:37

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука высказался касательно предоставления Украине Томоса.

Он считает, что сейчас церковными вопросами манипулируют политики.

«Вслед за нечистоплотными СМИ, которые разнесли весть о том, что якобы неканоническим религиозным структурам в Украине был предоставлен Томос, за дело взялись политики.

Они ради своей политической карьеры, готовы продать не только совесть, но и душу, при этом вовлечь в этот процесс как можно больше душ доверчивых неокрепших в вере украинцев», — отметил Лука.

По его словам, к нему поступила информация, что чиновники собирают людей за 300 гривен для поездки в Киев, чтобы участвовать в благодарственной молитве за автокефалию на Софийской площади.

«Обращаем ваше внимание на то, что этот призыв был озвучен даже ни „иерархом” религиозно-политического формирования, а светским человеком, мало того, Гарантом Конституции, призванным быть Её хранителем. Такие действия попирают наш Основной Закон, который в статье 35-й ясно говорит о светском формате Государства и утверждает о невмешательстве светской власти в религиозные вопросы», — считает Митрополит Запорожский.

evgeny_biolog 14 октября 2018 | 07:39

Настоятели храмов Московского патриархата на Украине боятся националистов больше, чем божьего суда?

sasass 14 октября 2018 | 07:47

РПЦ может оказаться Бикфордовым шнуром и в России - он уже тлеет ...

fekoff 14 октября 2018 | 07:53

Своё не захватывают, а возвращают. Разве эти церкви принадлежат РПЦ?

chapter_2 14 октября 2018 | 07:59

Настоятелям храмов Московского патриархата в Украине нужно вместе с прихожанами хорошо обдумать пути мирного перехода в Киевский патриархат. Массовый переход многих храмов неизбежен, поскольку в будущем нахождение храма под юрисдикцией МП станет противоречить логике жизни.

mikluho_m 14 октября 2018 | 08:06

chapter_2: а что, в жизни есть какая-то логика??? ^^

kiever 14 октября 2018 | 08:02

Правда смешно. А самой нищей стране Европы, по улицам, в очередной раз будут скакать гибоны, макаки и гориллы с факелами, подражая своим немецким идеалам из германии тридцатых..

mikluho_m 14 октября 2018 | 08:03

Попы так мечтают о крови, так её хотят...
Раз по 20 на дню про неё твердят...
Да никто кровь за ваши брюхи и бороды лить не будет!
Сами храмы отдадите. Никто вас защищать не выйдет.

greeg1 14 октября 2018 | 08:05

Чекисты всегда придерживались установки если Бог молчит, то Бога нет. Но они никогда не задумывались над тем, что Бог всегда и всё делает молча. Так что Вована можно поздравить с очередной победой над здравым смыслом, независимостью, процветанием и суверенитетом РФ. А сколько ещё таких побед предстоит пережить русскому народу - одному Богу известно.

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