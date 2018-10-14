Настоятели храмов Московского патриархата на Украине опасаются, что сегодня могут быть попытки захвата церквей
Настоятели храмов Московского патриархата на Украине опасаются, что сегодня могут быть попытки захвата церквей. Это связано с праздником, в который акции проводят националисты.
На Украине отмечают день защитника Отечества, который в 2014 году был перенесен с 23 февраля, как в России, на 14 октября – день основания Украинской повстанческой армии. Поэтому сегодня запланированы шествия националистов. Ожидается, что по улицам Киева участники акции пройдут с зажженными факелами, как и в предыдущие годы.
Но в пятницу Константинопольский патриархат подтвердил намерение предоставить Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата, а главы двух непризнанных мировым православием структур перестали считаться раскольниками. В Константинопольском патриархате призвали стороны не захватывать церкви. Ранее наместники Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры призвали верующих прийти в храмы и монастыри, чтобы их защитить.
В руководстве РПЦ заявили, что в случае попыток захвата храмов может пролиться кровь.
Комментарии19
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alexakimfaa 14 октября 2018 | 07:12
Это кто-то из Москвы "посоветовал" настоятелям храмов Московского патриархата в Украине затрястись от страха...Сами бы они об этом не смогли додуматься....
ppvngavr 14 октября 2018 | 07:14
ЯСНОСТЬ
России необходимо признать геополитическое ПОРАЖЕНИЕ в украинском вопросе и приступить к МИНИМИЗАЦИИ УЩЕРБА. Для этого на первом этапе необходимо первичное урегулирование конфликта с Украиной по следующему сценарию, описанному в статье:
"Как урегулировать конфликт России с Украиной": https://www.proza.ru/2018/03/09/1447
и, признав право Украины на автокефалию, подтвержденное Константинопольским Синодом и патриархом, отбросить язык давления и угроз в адрес Украины, США и всего цивилизованного мира и приступить к переговорам с Украинской и Константинопольской церковью и украинским государством.
Андрей Кураев: Главное отметить, чего нет в решении Синода: там нет никаких санкций, угроз и карательных мер в отношении Московского патриархата, что открывает пространство для диалога с Москвой. С нашей стороны уже исключительно язык войны, и на диалог наша сторона уже явно идти не хочет. Спикеры и церковные, и светские постоянно угрожают пролитием крови: «Народ встанет на защиту своих святынь на Украине». Я это иначе не могу понять, как зомбирование украинских прихожан. То есть в их головы вкладывается матрица: вы это должны сделать, обязательно нужно, чтобы вы пролили кровь. А зачем сегодня на Первом канале в программе «Время покажет» один из экспертов сказал: «Когда прольется эта кровь, тогда мы осуществим операцию по принуждению к миру в Украине»? Кантемировская дивизия на низком старте.
estamp 14 октября 2018 | 07:59
ppvngavr: России необходимо признать геополитическое ПОРАЖЕНИЕ в украинском вопросе и приступить к МИНИМИЗАЦИИ УЩЕРБА.
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Ой, и кто это такой умный?
Россия приступила к минимизации ущерба еще в 2014 году. Начала с Крыма
unprejudiced 14 октября 2018 | 07:19
В документах, опубликованных по итогу заседания Синода Константинопольского патриархата, речь идет не о снятии анафемы с главы УПЦ (КП) Филарета, а об отмене запретов, которые были наложены на него ранее.
Об этом сказал архиерей УПЦ, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.
«Мне было удивительно слышать интерпретацию решений, которые принял Константинопольский Синод, и, в частности, заявление о том, что с Филарета была снята анафема, поскольку в тех документах, которые опубликованы, слово „анафема” не присутствует.
Речь шла о тех запрещениях, которые были положены на Филарета еще до наложения на него анафемы, то есть в 1992 году», — сказал архиепископ Климент.
Также он усомнился в скором получении Томоса Украиной.
«Другое, что, безусловно, удивляет — это заявление целого ряда политиков и поздравления, фейерверки по случаю получения автокефалии. Томосов никаких никто не выдавал. Несмотря на заявление о том, что это будет, мы не имеем уверенности в том, что это будет в ближайшее время.
Поскольку, судя по решениям Константинопольской патриархии, эта церковь очень активно занялась созданием своих структур на территории УПЦ», — прокомментировал архиерей.
zolingen 14 октября 2018 | 07:20
Почему захвата? Возвращения в родную гавань.
gennady_77 14 октября 2018 | 07:27
не на "день основания упа", а на праздник покровы богородицы, покровительницы казачества. настоящего, не ряженного.
zztop1960 14 октября 2018 | 07:29
Такой болезненной ответки за Крым и Донбасс в Кремле не ожидали
region62 14 октября 2018 | 07:34
сегодня по кукуеву обезьяны с факелами ходить будут.
zibex 14 октября 2018 | 07:34
Из Кремля и сталинской псевдоцеркви началось нагнетание страстей.
Не знаю кого они считают "националистами" но в Украине кремлевскую хунту и Моск.патриархат считают оккупантами
ykpodupa 14 октября 2018 | 07:48
zibex: Это проблемы кастрюленаселения укродупляндии ! Пусть считают !))))
unprejudiced 14 октября 2018 | 07:37
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука высказался касательно предоставления Украине Томоса.
Он считает, что сейчас церковными вопросами манипулируют политики.
«Вслед за нечистоплотными СМИ, которые разнесли весть о том, что якобы неканоническим религиозным структурам в Украине был предоставлен Томос, за дело взялись политики.
Они ради своей политической карьеры, готовы продать не только совесть, но и душу, при этом вовлечь в этот процесс как можно больше душ доверчивых неокрепших в вере украинцев», — отметил Лука.
По его словам, к нему поступила информация, что чиновники собирают людей за 300 гривен для поездки в Киев, чтобы участвовать в благодарственной молитве за автокефалию на Софийской площади.
«Обращаем ваше внимание на то, что этот призыв был озвучен даже ни „иерархом” религиозно-политического формирования, а светским человеком, мало того, Гарантом Конституции, призванным быть Её хранителем. Такие действия попирают наш Основной Закон, который в статье 35-й ясно говорит о светском формате Государства и утверждает о невмешательстве светской власти в религиозные вопросы», — считает Митрополит Запорожский.
evgeny_biolog 14 октября 2018 | 07:39
Настоятели храмов Московского патриархата на Украине боятся националистов больше, чем божьего суда?
sasass 14 октября 2018 | 07:47
РПЦ может оказаться Бикфордовым шнуром и в России - он уже тлеет ...
fekoff 14 октября 2018 | 07:53
Своё не захватывают, а возвращают. Разве эти церкви принадлежат РПЦ?
chapter_2 14 октября 2018 | 07:59
Настоятелям храмов Московского патриархата в Украине нужно вместе с прихожанами хорошо обдумать пути мирного перехода в Киевский патриархат. Массовый переход многих храмов неизбежен, поскольку в будущем нахождение храма под юрисдикцией МП станет противоречить логике жизни.
mikluho_m 14 октября 2018 | 08:06
chapter_2: а что, в жизни есть какая-то логика??? ^^
kiever 14 октября 2018 | 08:02
Правда смешно. А самой нищей стране Европы, по улицам, в очередной раз будут скакать гибоны, макаки и гориллы с факелами, подражая своим немецким идеалам из германии тридцатых..
mikluho_m 14 октября 2018 | 08:03
Попы так мечтают о крови, так её хотят...
Раз по 20 на дню про неё твердят...
Да никто кровь за ваши брюхи и бороды лить не будет!
Сами храмы отдадите. Никто вас защищать не выйдет.
greeg1 14 октября 2018 | 08:05
Чекисты всегда придерживались установки если Бог молчит, то Бога нет. Но они никогда не задумывались над тем, что Бог всегда и всё делает молча. Так что Вована можно поздравить с очередной победой над здравым смыслом, независимостью, процветанием и суверенитетом РФ. А сколько ещё таких побед предстоит пережить русскому народу - одному Богу известно.