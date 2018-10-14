Настоятели храмов Московского патриархата на Украине опасаются, что сегодня могут быть попытки захвата церквей. Это связано с праздником, в который акции проводят националисты.

На Украине отмечают день защитника Отечества, который в 2014 году был перенесен с 23 февраля, как в России, на 14 октября – день основания Украинской повстанческой армии. Поэтому сегодня запланированы шествия националистов. Ожидается, что по улицам Киева участники акции пройдут с зажженными факелами, как и в предыдущие годы.

Но в пятницу Константинопольский патриархат подтвердил намерение предоставить Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата, а главы двух непризнанных мировым православием структур перестали считаться раскольниками. В Константинопольском патриархате призвали стороны не захватывать церкви. Ранее наместники Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры призвали верующих прийти в храмы и монастыри, чтобы их защитить.

В руководстве РПЦ заявили, что в случае попыток захвата храмов может пролиться кровь.