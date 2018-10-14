Глава республики Юнус-Бек Евкуров не жалеет о подписанном соглашении с Рамзаном Кадыровым
Глава республики Юнус-Бек Евкуров не жалеет о подписанном соглашении с Рамзаном Кадыровым. Оппозиция воспользовалась темой этого документа для реализации своих планов. Об этом сам Евкуров сказал в интервью журналисту «Эха Москвы».
Есть также простые люди, недовольные тем, что часть ингушских земель передана Чечне. Они не учитывают, что произошел обмен, и Ингушетии досталась часть чеченских территорий, добавил Евкуров.
Комментарии3
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kochar 14 октября 2018 | 07:21
Глава республики Юнус-Бек Евкуров не жалеет о подписанном соглашении с Рамзаном Кадыровым
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Это пока не жалеет.
Потом конечно пожалеет, но будет поздно.
Лучше было бы сейчас затормозить ему.Кстати ,хотел бы ему напомнить ингушскую пословицу.
"«Отступить перед неизбежным поражением — это не трусость»
igorrrpadlowitchs 14 октября 2018 | 07:27
kochar: А о чём , вообще, может жалеть баран?
sasass 14 октября 2018 | 07:49
Юнус -Бек понимает , что митинг против него ,а земли просто повод...