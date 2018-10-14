Глава республики Юнус-Бек Евкуров не жалеет о подписанном соглашении с Рамзаном Кадыровым. Оппозиция воспользовалась темой этого документа для реализации своих планов. Об этом сам Евкуров сказал в интервью журналисту «Эха Москвы».

Есть также простые люди, недовольные тем, что часть ингушских земель передана Чечне. Они не учитывают, что произошел обмен, и Ингушетии досталась часть чеченских территорий, добавил Евкуров.