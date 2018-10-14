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Эксклюзив Эха 07:00, 14 октября 2018

И.о. главы Хакасии призвал региональный избирком отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ

Исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев призвал региональный избирком отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Выборам надо дать состояться, отметил он. При этом, новый руководитель региона отметил, что Коновалов в ходе кампании допустил ряд «грубых нарушений» и «нелепых ошибок», а решения избиркома и прокуратуры по поводу его снятия с выборов «юридически безупречны».

В КПРФ расценили просьбу главы Хакасии как позитивный сигнал. Об этом «Эху» рассказал депутат Госдумы от коммунистов Александр Ющенко.

Ющенко добавил, что на позицию власти повлияли жесткие заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Избирком и прокуратура Хакасии добиваются отмены регистрации на выборах Валентина Коновалова из-за нарушений, найденных в документах кандидата. Иск будет рассмотрен в понедельник.

Между тем, второй кандидат на пост губернатора Хакасии от Партии роста Александр Мяхар не намерен отзывать свой иск против Коновалова. Об этом «Эху» рассказал член политсовета партии Антон Любич.

В своем иске Мяхар требует отменить регистрацию Коновалова из-за агитационного видеоролика, который был признан противоречащим законодательству.

В сентябре в первом туре выборов главы Хакасии Коновалов занял первое место. Второй тур дважды откладывался из-за снятия кандидатур его соперников. Сейчас ожидается, что голосование пройдет 21 октября.

Комментарии

2

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unprejudiced 14 октября 2018 | 07:41

А куда деть агитационный ролик признанный незаконным? Уверен будь на этом месте кандидат единорос коммунисты первым бы побежали в суд с аналогичным иском

sasass 14 октября 2018 | 07:53

Зю рискует - он может оказаться на нарах . за нечестное нажитое добро...

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