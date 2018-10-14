Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин установил новый абсолютный Мировой Рекорд по буксировке водного транспорта. Он с первой попытки сдвинул на полметра теплоход «Юрий Тарапуров» весом 11 тысяч тонн. Это на 500 тонн больше предыдущего результата атлета. Своё достижение спортсмен посвятил предстоящему празднованию 80-летия со дня рождения Приморского края.

Ранее приморский пауэрлифтер уже сдвигал с места многотонные аэробус и истребитель Су-27, самолет Ан-2, а также паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс «Оса», танки Т-34 и Т-54, портовый кран.