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06:30, 14 октября 2018

ГИБДД проверит факт проезда актера Алексея Панина на автомобиле по пешеходной дороге в центре Саратова

«Если нарушение правил дорожного движения будет установлен, то виновник произошедшего будет привлечен к административной ответственности», — сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление Госавтоинспекции.

Ранее сам Панин опубликовал в Instagram видео, на котором внедорожник едет по пешеходной улице, перед машиной проходят люди. Актер при этом говорит, что ехать по пешеходной улице — это «чисто по-саратовски». На кадрах также слышен голос его дочери, которая выражает опасения по поводу законности поступка отца.

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