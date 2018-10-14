ГИБДД проверит факт проезда актера Алексея Панина на автомобиле по пешеходной дороге в центре Саратова

«Если нарушение правил дорожного движения будет установлен, то виновник произошедшего будет привлечен к административной ответственности», — сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление Госавтоинспекции.

Ранее сам Панин опубликовал в Instagram видео, на котором внедорожник едет по пешеходной улице, перед машиной проходят люди. Актер при этом говорит, что ехать по пешеходной улице — это «чисто по-саратовски». На кадрах также слышен голос его дочери, которая выражает опасения по поводу законности поступка отца.