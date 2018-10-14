Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что для его страны стратегически важно развивать отношения с Россией
Там находится много украинских интересов, сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1». По его словам, политика Украины должна быть многовекторной. Ющенко рассказал, что когда он занял президентское кресло, первым делом поехал в Москву вопреки непониманию со стороны части населения Украины. Он пытался объяснить украинцам, что интересы страны лежат «не только на западе, но и на севере, и на востоке, и на юге».
При этом экс-президент подчеркнул, что в настоящее время нет ясности относительно того, как Москве и Киеву выстраивать отношения.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sergirusso 14 октября 2018 | 06:41
Шизофрения, за все хорошее ппотив всего плохого
ppvngavr 14 октября 2018 | 06:43
ЯСНОСТЬ
России необходимо признать геополитическое ПОРАЖЕНИЕ в украинском вопросе и приступить к МИНИМИЗАЦИИ УЩЕРБА. Для этого на первом этапе необходимо первичное урегулирование конфликта с Украиной по следующему сценарию, описанному в статье:
"Как урегулировать конфликт России с Украиной": https://www.proza.ru/2018/03/09/1447
и, признав право Украины на автокефалию, подтвержденное Константинопольским Синодом и патриархом, отбросить язык давления и угроз в адрес Украины, США и всего цивилизованного мира и приступить к переговорам с Украинской и Константинопольской церковью и украинским государством.
timbuktu 14 октября 2018 | 06:43
честно говоря,что-то,я не припомню того ющенко, что стремился бы балакать с москвой