Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что для его страны стратегически важно развивать отношения с Россией

Там находится много украинских интересов, сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1». По его словам, политика Украины должна быть многовекторной. Ющенко рассказал, что когда он занял президентское кресло, первым делом поехал в Москву вопреки непониманию со стороны части населения Украины. Он пытался объяснить украинцам, что интересы страны лежат «не только на западе, но и на севере, и на востоке, и на юге».

При этом экс-президент подчеркнул, что в настоящее время нет ясности относительно того, как Москве и Киеву выстраивать отношения.