75-я годовщина восстания в нацистском концлагере Собибор отмечается сегодня
К этой дате приурочено открытие в Рязани мемориальной доски в память об организаторе восстания Алексея Вайцена. Об этом «Эху» рассказала президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Накануне в Москве открылась выставка «Немецкая оккупация. Взгляд переживших», посвященная годовщине.
Комментарии1
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yralez 14 октября 2018 | 06:53
В концлагерях России никто не восставал......учиться, учиться и еще раз учиться у нас надо.