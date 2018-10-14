75-я годовщина восстания в нацистском концлагере Собибор отмечается сегодня

К этой дате приурочено открытие в Рязани мемориальной доски в память об организаторе восстания Алексея Вайцена. Об этом «Эху» рассказала президент фонда «Холокост» Алла Гербер.

Накануне в Москве открылась выставка «Немецкая оккупация. Взгляд переживших», посвященная годовщине.