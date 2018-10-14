Сборная России по футболу сыграет сегодня в рамках Лиги Наций против команды Турции

По сравнению с матчем против шведов, который, завершился нулевой ничьей, никаких изменений в российской сборной не произошло. И это уже вселяет оптимизм. Слишком много кадровых потерь, особенно в линии атаки, понесла команда Станислава Черчесова.

Сегодняшняя встреча – уже вторая для команд в нынешнем розыгрыше. В сентябре россияне обыграли турок 2-1. причем, на выезде.

Впрочем, наставник турецкой сборной Мирча Луческу после той игры заявил, что его команда сильнее России и намерена в Сочи взять три очка. Гостевая победа над Швецией слова опытного наставника отчасти подтвердила. Добавлю, что в турнирной таблице после двух туров у России – 4 очка. З у команды Турции. Одно набрали шведские футболисты.

Игра сборных России и Турции начнется на арене ФИШТ в Сочи в 19 часов. Трансляция на Перовм канале.