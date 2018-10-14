В Туле найден фанат из Конго, который оставался в России после окончания Чемпионата мира по футболу. Сейчас решается вопрос о его возвращении на родину.

Футбольный болельщик по имени Самуэль шел пешком вдоль железнодорожных путей в Заокском районе Тульской области. Полицейские обнаружили его у костра, недалеко от деревни Кошкино и спросили, что случилось. Выяснилось, что молодой человек работал в России до конца лета. Потом его ограбили, и несколько месяцев фанат не мог вернуться на родину, потому что у него украли паспорт. После нападения 19-летний болельщик остался без всех ценностей и денег, сообщает агентство «РИА» со ссылкой на УМВД по Тульском области. В посольстве Конго обещали помочь молодому человеку восстановить документы, однако оплачивать билет домой не станут. Стоит авиаперелет около 60 тысяч рублей. В Туле местные волонтеры уже начали сбор средств для футбольного фаната. Кроме того, для Самуэля собрали продукты.

Ранее с проблемами столкнулись болельщики сборной Нигерии. При покупке тура в Россию их обманули мошенники, в результате обратные билеты аннулировали.