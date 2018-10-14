Алексей Навальный может наконец выйти на свободу. Сегодня истекает 20-дневный административный арест политика
Есть шанс, что его сразу же задержат снова, но точных прогнозов строить не следует. Об этом «Эху» сказал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.
В сентябре Навальный был задержан сразу же после освобождения из-под ареста. Его обвинили в организации митингов, которые нанесли вред человеку или ущерб имуществу.
Комментарии3
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region62 14 октября 2018 | 06:25
Сидел себе спокойно и сидел.Нельзя отвлекать человека от отсидки,Пусть и дальше сидит.)
chapter_2 14 октября 2018 | 06:42
region62: Увлёкшись преследованием мирного А.Навального, МВД упустило из виду преступника из Конго (нарушение сроков пребывания в РФ), на днях обнаруженного в Туле.
evgeny_biolog 14 октября 2018 | 06:32
"Алексей Навальный может наконец выйти на свободу."
Не всё же нашему будущему президенту сидеть в обезьяннике ...