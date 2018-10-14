Алексей Навальный может наконец выйти на свободу. Сегодня истекает 20-дневный административный арест политика

Есть шанс, что его сразу же задержат снова, но точных прогнозов строить не следует. Об этом «Эху» сказал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

В сентябре Навальный был задержан сразу же после освобождения из-под ареста. Его обвинили в организации митингов, которые нанесли вред человеку или ущерб имуществу.