Власти Ингушетии дали протестующим только два дополнительных дня на митинг вместо десяти. Акцию в Магасе против соглашения о границе с Чечней разрешили продлить до 17 октября, при том что организаторы просили согласовать ее до 25-го. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу кабинета министров республики. Там пояснили, что с 18 октября в Ингушетии запланирован ряд крупных мероприятий «спортивного и культурного характера с массовым участием людей».

Ранее президент России Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Магасе. Глава государства посоветовал мирно договориться с протестующими. Об этом в интервью журналисту «Эха» сказал сам Юнус-Бек Евкуров.

Встреча полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с организаторами митингов запланирована на ближайший вторник, по ее итогам должно быть принято продуктивное решение, добавил Евкуров.