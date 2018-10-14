Экс-чемпион мира, бывший нападающий клуба «Арсенал» Тьерри Анри назначен главным тренером футбольного клуба «Монако», которым владеет российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. До этого 41-летний спортсмен был ассистентом главного тренера сборной Бельгии. На чемпионате мира в Москве этим летом Анри помог бельгийцам дойти до полуфинала и занять третье место. Его карьера в профессиональном футболе началась именно в «Монако» в 1994 году, под руководством Арсена Венгера.