Пентагон открестился от применения снарядов с белым фосфором в Сирии

Все боеприпасы, которые использует коалиция во главе с США, соответствуют международным нормам, отметил представитель военного ведомства. В то же время он отказался публично обсуждать конкретные виды оружия.

Накануне агентство SANA сообщило со ссылкой на источники, что международная коалиция во время обстрела города Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор применила запрещенные боеприпасы. По словам собеседников, никто не пострадал.