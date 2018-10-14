Памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины восстания в Собиборе пройдут сегодня на юго-востоке Польши

Там, в годы Второй мировой войны действовал этот нацистский концлагерь. Согласно информации, размещенной на официальном сайте создаваемого в Собиборе музея, акция памяти состоится в полдень. Запланированы официальные выступления, общая молитва и возложение цветов. Россию будет представлять посол Сергей Андреев.

Собибор функционировал с мая 1942 года по октябрь 1943-го. За это время там были убиты, по разным данным, от 150 тысяч до 250 тысяч евреев из разных стран. Лагерь смерти прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Это был единственный успешный побег узников концлагеря за время Второй мировой войны.