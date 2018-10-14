Команда Telegram обнаружила и устранила проблемы с работой мессенджера

Об этом сообщается в аккаунте приложения в Twitter. Отмечается, что некоторые остаточные явления могут задержаться на некоторое время, но они вскоре должны исчезнуть. Ранее сообщалось о глобальном сбое в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector, более 40% пользователей жаловались на проблемы с подключением к серверу, 36% столкнулись с трудностями при получении и отправлении сообщений, свыше 20% не смогли зайти в систему. Большинство жалоб поступали из Лондона, Мадрида и Тель-Авива. С трудностями столкнулись также пользователи в Стокгольме, Амстердаме, Вене, Москве и других городах Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и США.