В Берлине состоялось массовое шествие против расизма

240 тысяч человек прошли маршем от Александерплац до Колонны Победы – под лозунгами против ненависти, дискриминации и нацизма. Акция проводилась по инициативе альянса «Неделимый», включающего более 450 организаций, различных инициатив, объединений и частных лиц. Порядок поддерживали около 900 сотрудников правоохранительных органов. О задержаниях не сообщалось.