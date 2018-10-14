В Берлине состоялось массовое шествие против расизма
240 тысяч человек прошли маршем от Александерплац до Колонны Победы – под лозунгами против ненависти, дискриминации и нацизма. Акция проводилась по инициативе альянса «Неделимый», включающего более 450 организаций, различных инициатив, объединений и частных лиц. Порядок поддерживали около 900 сотрудников правоохранительных органов. О задержаниях не сообщалось.
Комментарии1
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cromwel 14 октября 2018 | 05:22
У гансов массовая шизофрения.