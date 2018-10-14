Арнольд Шварценеггер впервые побывал в Киеве

Американский актер прилетел на бизнес-форум. Об этом рассказал в Фейсбуке мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, он провел «своему другу Арни» небольшую экскурсию по городу. Несмотря на то, что времени на осмотр достопримечательностей было немного, город звезде Голливуда понравился, заметил Кличко. Шварценеггер пообещал еще раз приехать и задержаться подольше. С бывшим губернатором Калифорнии также пообщался премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Как сообщается, они побеседовали об Украине и Киеве.