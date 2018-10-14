Арнольд Шварценеггер впервые побывал в Киеве
Американский актер прилетел на бизнес-форум. Об этом рассказал в Фейсбуке мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, он провел «своему другу Арни» небольшую экскурсию по городу. Несмотря на то, что времени на осмотр достопримечательностей было немного, город звезде Голливуда понравился, заметил Кличко. Шварценеггер пообещал еще раз приехать и задержаться подольше. С бывшим губернатором Калифорнии также пообщался премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Как сообщается, они побеседовали об Украине и Киеве.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
opiatnovyi63 14 октября 2018 | 05:05
Наша госпропаганда будет утверждать, что Шварценеггер продался укрофашистам!
demskiy 14 октября 2018 | 05:19
Арни съездил ненадолго осмотреть новую колонию США ,а экскурсоводом у него был недалёкий умом предатель украины бывший баксёришка кличко. Печально,но Шварценеггер даже не понял в каком дерьме он испачкался...
ss2020 14 октября 2018 | 05:26
demskiy: да ты лилиПУт...!)))