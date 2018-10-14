В Петербурге задержали трех участников «бессрочного протеста» против пенсионной реформы и двух сотрудников пресс-службы движения «За права человека» с пресс-картами. Об этом сообщает портал ОВД-Инфо со ссылкой на активистов. У одного из них при входе в автозак без объяснения причин отобрали телефон.

Накануне также сообщалось о задержании пятерых участников молчаливого шествия «бессрочного протеста» в Москве. Среди них был один несовершеннолетний. На задержанных составили протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и отпустили.