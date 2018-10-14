Пентагон отверг обвинения в применении запрещенных боеприпасов в Сирии

Соединенные Штаты используют только те типы вооружений, которые не противоречат международному праву, сказал ТАСС официальный представитель американского военного ведомства Шон Робертсон, комментируя сообщения о применении в ходе удара ВВС международной коалиции в Сирии боеприпасов с белым фосфором.

Они, по данным сирийского агентства САНА, которое ссылается на очевидцев из числа местных жителей, были использованы накануне во время ударов по форпосту запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Хаджине на восточном берегу Евфрата.