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03:07, 14 октября 2018

Пентагон отверг обвинения в применении запрещенных боеприпасов в Сирии

Соединенные Штаты используют только те типы вооружений, которые не противоречат международному праву, сказал ТАСС официальный представитель американского военного ведомства Шон Робертсон, комментируя сообщения о применении в ходе удара ВВС международной коалиции в Сирии боеприпасов с белым фосфором.
Они, по данным сирийского агентства САНА, которое ссылается на очевидцев из числа местных жителей, были использованы накануне во время ударов по форпосту запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Хаджине на восточном берегу Евфрата.

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