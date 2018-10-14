Жители города Армянска на севере Крыма снова жалуются на плохое самочувствие и неприятный запах
Об этом сообщили телеканал «Дождь» и «Новая газета». Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что новых выбросов не было, а у всех, кто обращается к врачам, на самом деле находят хронические заболевания.
Напомню, в конце августа Армянск в результате выброса покрылся липкой ржавой пылью. У людей наблюдались боли в горле, сыпь, рвота. Власти полуострова пришли к выводу, что причиной загрязнения воздуха стали испарения из кислотонакопителя завода «Крымский титан». Из Армянска эвакуировали 4 тысячи человек, школьникам устроили внеплановые каникулы. В городе и окрестных селах вводился режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии1
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salut__521 14 октября 2018 | 03:32
Откровенно скажу, крымчане просто выдающиеся индивидуумы. Я ими просто восхищаюсь. И я просто не понимаю, откудова такие головы и чего в них понапихано. Но скажу откровенно, иногда ставят в тупик. Такие у них головы и этими самыми головами не смыслют самых простых вещей. Поймите наконец какие вы везучие, жалеет вас такой фюрер, можете жить у него как за пазухой. Ну кормют вас с лопаты, живите и радуйтесь, и делайте, что вам говорят. Вы-то там отдохнули под оккупационным наркозом, а фюрер ночами не спит. Да и я глаз не сомкнул, думал, под оккупацией станете сознательнее, а вы туда же, за старое... Нехорошо.