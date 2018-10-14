Жители города Армянска на севере Крыма снова жалуются на плохое самочувствие и неприятный запах

Об этом сообщили телеканал «Дождь» и «Новая газета». Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что новых выбросов не было, а у всех, кто обращается к врачам, на самом деле находят хронические заболевания.

Напомню, в конце августа Армянск в результате выброса покрылся липкой ржавой пылью. У людей наблюдались боли в горле, сыпь, рвота. Власти полуострова пришли к выводу, что причиной загрязнения воздуха стали испарения из кислотонакопителя завода «Крымский титан». Из Армянска эвакуировали 4 тысячи человек, школьникам устроили внеплановые каникулы. В городе и окрестных селах вводился режим чрезвычайной ситуации.