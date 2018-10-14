Власти Ингушетии дали протестующим только два дополнительных дня на митинг вместо десяти

Акцию в Магасе против соглашения о границе с Чечней разрешили продлить до 17 октября, при том что организаторы просили согласовать ее до 25-го. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу кабинета министров республики. Там пояснили, что с 18 октября в Ингушетии запланирован ряд крупных мероприятий «спортивного и культурного характера с массовым участием людей». Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сказал в интервью телеканалу РБК, что руководство республики не готово к силовому разгону протестующих.