В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой

«Один из серверных кластеров не работает, может повлиять на Ближний Восток и Африку, и часть Европы», — говорится в аккаунте приложения в Twitter. Согласно сервису Downdetector, более 40% пользователей столкнулись с проблемами при подключении к серверу, 36% не смогли получать и отправлять сообщения, свыше 20% сообщили о проблемах с входом в систему. Наибольшее количество жалоб поступало из Лондона, Мадрида и Тель-Авива. Сбои в работе Telegram также фиксировались в Будапеште, Амстердаме, Вене, Стамбуле, Стокгольме, Москве и других городах.