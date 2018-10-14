Дональд Трамп назвал глупой идею не продавать оружие Саудовской Аравии из-за скандала вокруг пропавшего журналиста

Президент США Дональд Трамп назвал глупой идею не продавать оружие Саудовской Аравии из-за скандала вокруг пропавшего в саудовском консульстве журналиста. По его словам, это будет выгодно лишь России и Китаю. Своими мыслями по поводу ответных мер глава белого дома поделился на встрече с вернувшимся из Турции пастором Эндрю Брансоном. По словам Трампа, в случае разрыва сделки с Эр-Риядом, США лишь накажут сами себя, передает Reuters. При этом, как отмечает Bloomberg, в интервью телеканалу CBS президент отметил, что руководство Саудовской Аравии заслуживает сурового наказания в том случае, если выяснится, что Джамаль Хашогги действительно был убит.