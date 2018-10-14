По меньшей мере, 22 человека погибли, 36 пострадали в результате мощного взрыва в афганской провинции Тахар

Об этом сообщил телеканал «Толо ньюс» со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел в уезде Рустак во время предвыборного митинга с участием одного из кандидатов в депутаты парламента. По информации телеканала, взрывное устройство было закреплено на мотоцикле. Согласно данным полиции, среди жертв — двое сотрудников служб безопасности. Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября. Одновременно должно состояться избрание членов местных органов власти.