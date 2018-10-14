Актер Алексей Панин проехал на внедорожнике по пешеходной улице в Саратове
Видеозапись он сам опубликовал у себя в Instagram. «Чисто по-саратовски по пешеходной улице», — комментирует происходящее актер. «Папа, нас посадят», — говорит детский голос.
Предположительно, это дочь Панина. На запись отреагировали в Управлении ГИБДД по Саратовской области. Там сообщили, что проведут проверку. «Если факт нарушения правил дорожного движения будет установлен, виновник будет привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Комментарии2
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neon001 14 октября 2018 | 02:29
не может быть. наверно это съемки фильма какого-то
j_partizan 14 октября 2018 | 02:29
Дочка Панина ошибается, в России больных на голову не сажают, их лечат, а после отпускают снова чудить.