Актер Алексей Панин проехал на внедорожнике по пешеходной улице в Саратове

Видеозапись он сам опубликовал у себя в Instagram. «Чисто по-саратовски по пешеходной улице», — комментирует происходящее актер. «Папа, нас посадят», — говорит детский голос.

Предположительно, это дочь Панина. На запись отреагировали в Управлении ГИБДД по Саратовской области. Там сообщили, что проведут проверку. «Если факт нарушения правил дорожного движения будет установлен, виновник будет привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении.