Сборная Голландии на своем поле в сухую разгромила команду Германии в матче группового этапа Лиги наций
Игра завершилась со счетом 3:0. После этой победы Голландия вышла на второе место в своей группе, немцы же переместились на третью строчку.
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Игра завершилась со счетом 3:0. После этой победы Голландия вышла на второе место в своей группе, немцы же переместились на третью строчку.
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